Xôn xao clip người mặc sắc phục CSGT đấm, đá 2 thanh niên: Một trong hai người bị đánh kể gì?

Tin từ Tuổi trẻ online cho biết, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang xác minh thông tin liên quan đến một đoạn clip ghi lại hình ảnh người mặc sắc phục CSGT đấm, đá hai thanh niên.

Nguồn trên nói, một số thông tin trên mạng cho rằng đoạn clip trên được quay tại địa bàn huyện Bình Chánh vào chiều 27/3.

Dân trí thông tin, vụ việc xảy ra tại khu di tích Láng Le Bàu Cò, ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (TP.HCM) vào chiều hôm qua. Toàn bộ diễn biến của sự việc được một người ngồi trên ô tô quay lại và lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh xác nhận trên báo điện tử Pháp luật TP.HCM, hai CSGT xuất hiện trong clip thuộc Đội CSGT-TT, Công an huyện Bình Chánh.



Vị lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh nói trên Pháp luật TP.HCM: "Chúng tôi sẽ kiểm tra lại, sai đến đâu, xử lý đến đó... Chúng tôi sẽ xử lý cương quyết chứ không bao che".

Cũng theo nguồn trên, Công an huyện Bình Chánh cho biết, nhóm thanh niên bị đánh nói trên có liên quan đến một vụ tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, được người dân phát hiện và gọi báo cho công an huyện. Sau đó Công an địa phương đã cử lực lượng xuống xử lý. Nhóm thanh niên này cũng đã nhiều lần tổ chức tụ tập trên địa bàn huyện.

Phóng viên Vũ Phượng thuật lại trên báo Thanh niên online, một nhóm thanh niên làm YouTuber ở Bình Chánh có rủ quay clip ở bãi đất ruộng thì bị CSGT "đấm, đạp" rồi đưa về công an xã "làm việc" gần nửa ngày.

Anh N.A.K. (18 tuổi, ngụ tại Bình Chánh) kể trên báo Thanh niên online, 15 người bạn anh bị Công an xã Tân Nhựt (Huyện Bình Chánh) đưa về trụ sở làm việc, 2 người trong số đó bị 2 người mặc sắc phục CSGT đấm, đạp túi bụi trên ruộng vì cho rằng cả nhóm tụ tập đua xe, trong khi cả nhóm làm YouTuber, đang quay clip.



Theo chia sẻ của anh K. với báo Thanh niên, 2 người bị đánh trong clip là N.T.T. (20 tuổi) và T.C.K. (18 tuổi). Sự việc xảy ra vào 15h30 phút chiều 27/3, tại khu di tích Láng Le Bàu Cò ở xã Tân Nhựt.

"Tụi em rủ nhau đi quay phim để đăng lên kênh YouTube có nút bạc của 1 người trong nhóm là chủ kênh. Nội dung quay xoay quanh chuyện nhắc nhở các bạn trẻ không tụ tập đua xe ngoài đường, ai muốn cảm giác mạnh thì vào trường đua. Mà vừa dắt xe ra, máy quay sẵn sàng thì CSGT ập tới...", K. kể trên báo Thanh niên online.

Cũng theo lời K., khi cả nhóm "chạy loạn xạ" thì công an giữ được 15 người và đưa 12 xe về trụ sở Công an xã Tân Nhựt. Lần lượt từng người được cho về, còn 2 thanh niên bị đánh được cho về sau cùng vào lúc hơn 0h ngày 28/3.



"Mỗi người đều phải đóng phạt vài trăm đến 1,5 triệu đồng nhưng không có giấy tờ biên lai đóng phạt gì hết, và phải gọi người nhà lên bảo lãnh, làm việc mới cho về", báo Thanh niên dẫn lời K.

Anh N.T.T. (một trong hai người bị đánh) kể với phóng viên Vũ Phượng trên báo Thanh niên, anh bị CSGT dùng giày đạp vào người, dùng cán súng đánh lên đầu, rồi CSGT đưa anh về trụ sở cùng cả nhóm.



"Khi vào làm việc công an cứ nói là tôi tụ tập gây mất trật tự công cộng. Tôi giải thích là chỉ quay clip chơi, dạng “web drama” đăng YouTube mà mấy ảnh nói người dân báo đua xe nên vào bắt luôn", N.T.T. kể với báo Thanh niên, đồng thời cho biết bản thân dù bị đánh nhưng không được CSGT xin lỗi.

Zingnews.vn hôm nay thuật lại: "Có mặt trong nhóm làm việc hôm đó, một cảnh sát giao thông cho rằng không có chuyện CSGT vô cớ tấn công 2 thanh niên. Vị cán bộ này cũng cho biết clip trên không thể hiện hết được quá trình vụ việc".

Theo ghi nhận của Zingnews.vn, khoảng 14h, lực lượng chức năng nhận được phản ánh từ người dân ngụ tại ấp 3, xã Tân Nhựt cho biết, có nhóm thanh niên tụ tập dợt xe, gây rối trật tự công cộng. Qua theo dõi, CSGT phát hiện nhóm này đã nhiều lần tụ tập đông người, chạy xe cọp (xe có công suất lớn, được độ lại kỳ công) nẹt pô, gây rối trật tự nên vây ráp để xử lý.

"Khi lực lượng chức năng ập vào thì nhóm thanh niên tháo chạy về nhiều phía, có hành vi chống đối nên cảnh sát dùng nghiệp vụ, trấn áp, đưa về trụ sở Công an xã Tân Nhật làm việc", Zingnews.vn dẫn lời vị cán bộ làm nhiệm vụ ở hiện trường.

Vị cán bộ này còn cho nguồn trên biết, nhóm thanh niên đã có ít nhất 4 lần bị cảnh sát mời làm việc vì tụ tập xe độ, gây rối tương tự.

Một đại diện UBND xã Tân Nhựt trả lời trên báo Dân trí, đơn vị nắm thông tin sơ bộ qua báo đài và Công an xã Tân Nhựt đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Bình Chánh để làm rõ.

Trước đó, một đoạn video ngắn lan truyền trên mạng xã hội, với góc quay trên ôtô qua lớp kính xe về phía ruộng khô. Trong đó, có cảnh người mặc sắc phục giống CSGT có hành vi đánh vào đầu nam thanh niên. Sau đó, một người mặc sắc phục giống CSGT khác đến đánh vào đầu thanh niên này, rồi đưa một thanh niên khác đến.

Phần sau video có cảnh, người mặc sắc phục CSGT giơ chân đá về phía đầu của hai nam thanh niên.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

