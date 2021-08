Xôn xao clip bé trai bị người đàn ông đánh đập dã man

Theo đó, tối ngày 4/8 trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh người đàn ông đánh đập dã man một bé trai khoảng 4 tuổi. Mặc cho cháu bé liên tục gọi "ba", gào thét nhưng người này vẫn ra tay rồi đưa bé lên cao vứt xuống dưới nệm.

Sau đó, một người phụ nữ xuất hiện nhưng không can ngăn và người đàn ông tiếp tục quát mắng và đánh bé trai. Đoạn cuối clip, người phụ nữ lại xuất hiện và ôm bé trai vào lòng thì người đàn ông tiếp tục lao vào tấn công.

Chân dung kẻ ra tay với bé trai trong clip.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm ngàn lượt bình luận, chia sẻ chỉ trong ít phút. Dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra nơi ở của người xuất hiện trong clip.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội công an đã vào cuộc xác minh và xác định vụ bạo hành xảy ra tại phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bé trai liên tục gọi ba và gào thét nhưng người này vẫn ra tay. Ảnh cắt từ clip.

Hiện người đàn ông bạo hành trẻ em trong video đã bị tạm giữ tại Công an phường Bình Chuẩn. Do sự việc vừa được phát hiện nên chưa có báo cáo chi tiết. Công an sẽ tiến hành lấy lời khai và tiếp tục làm rõ sự việc.

PV sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.