Xem video trên Tiktok thấy vui, nam sinh cấp 2 rủ bạn lên đường cao tốc ném đá vào ô tô

Chiều 26/6, Thượng Tá Trần Mạnh Thắng - Trưởng Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa triệu tập nhóm 4 học sinh cấp 2 trên địa bàn huyện Tam Dương để điều tra, làm rõ về việc ném đá vào các xe ô tô lưu thông trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa bàn huyện Tam Dương).

Trước đó, vào ngày 22/6, Công an huyện Tam Dương nhận trình báo của anh Vương Xuân Ch. (SN 1985, trú tại xã An Hòa, huyện Tam Dương) về việc vào sáng 22/6 khi anh Ch. đang điều khiển xe ô tô tải BKS 29H-303... trên đường cao tốc hướng từ Hà Nội đi Lào Cai khi đi đến km 33+500 thuộc địa phận xã An Hòa thì bị ném đá làm hỏng kính chắn gió phía trước của xe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc Công an huyện Tam Dương khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra, rà soát, truy tìm những manh mối dọc theo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn đi qua địa bàn huyện Tam Dương.

Đến ngày 24/6, Công an huyện Tam Dương đã làm rõ nhóm gây ra vụ việc trên là 4 học sinh đang học cấp 2 trên địa bàn huyện Tam Dương gồm Lê T.Th, Lê T.G., Nguyễn Đ.D., Kim Th.T..

Điều tra xác định Lê T.Th. là người đầu tiên có suy nghĩ ném đá về phía xe ô tô đang chạy trên cao tốc.

Lý do mà Th. nghĩ ra việc này là do xem video trên mạng xã hội Tiktok thấy việc này rất vui và hứng thú nên đã rủ các bạn lên đường cao tốc để ném đá vào phương tiện.

Sau đó, cả nhóm nhặt gạch, sỏi, đá... nấp ở ven đường, lùm cây chờ các phương tiện đi qua thì ném vào xe. Trong thời gian vừa qua, các học sinh trên đã 6 lần ném đá vào các phương tiện lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo Thượng tá Thắng, nhóm học sinh vi phạm còn rất nhỏ tuổi (11 - 12 tuổi) chưa suy nghĩ, nhận thức được tác hại từ việc làm của mình. Có thể, đơn vị sẽ phối hợp với địa phương để giáo dục và tiến hành xử phạt hành chính.

"Do tuổi của các cháu còn nhỏ nên nhiều khả năng chúng tôi sẽ phối hợp để giáo dục tại địa phương.

Tại công an, các cháu chỉ bảo ném cho vui chứ không có động cơ, mục đích gì. Trước đó, và trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền tới tất cả các xã trên địa bàn huyện Tam Dương có đường cao tốc đi qua để tránh sự việc tương tự...". Thượng tá Thắng cho biết.