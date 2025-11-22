Trong những năm gần đây, hình thức livestream ngày càng trở nên phổ biến, cung cấp mọi thứ từ hàng hóa đến các màn biểu diễn và hoạt động tương tác. Tuy nhiên, nó cũng khiến nhiều người nghiện thế giới ảo.

Một người đàn ông họ Lưu ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, phàn nàn rằng sau 8 năm chung sống, vợ anh, một bà nội trợ, đã tiêu hết số tiền tiết kiệm 1,16 triệu nhân dân tệ (tương đương 4,3 tỷ đồng) mà anh vất vả lắm mới kiếm được. Một nửa số tiền đó được đưa cho một nam streamer điển trai mà cô không quen biết. Điều này khiến anh vô cùng tức giận đến mức quyết định đòi lại một phần tài sản chung của họ và tuyên bố: "Chúng ta ly hôn thôi".

(Ảnh minh họa: AC)

Theo Minsheng Channel, anh Lưu đã liên hệ với chương trình "Xiaoli Help", chia sẻ rằng anh đã làm việc trong cô độc ở một thành phố khác trong 8 năm qua kể từ khi kết hôn. Để tiết kiệm tiền, anh chỉ chi 300 nhân dân tệ (hơn 1,1 triệu đồng) mỗi tháng cho tiền thuê nhà và rất tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt. Hầu như toàn bộ thu nhập của anh đều được gửi cho vợ ở nhà chăm sóc con cái.

Nhiều năm qua, anh Lưu luôn tin rằng tình hình tài chính của gia đình mình ổn định. Tuy nhiên, gần đây, anh vô cùng sốc khi phát hiện khoản tiền gửi tiết kiệm cố định 1,16 triệu nhân dân tệ mà anh vất vả lắm mới tích cóp được đã biến mất, thậm chí anh còn nợ thêm hơn 80.000 nhân dân tệ (khoảng 300 triệu đồng) vay trực tuyến.

Dưới sự tra hỏi dai dẳng của Lưu, vợ anh cuối cùng thừa nhận đã chi 670.000 nhân dân tệ (gần 2,5 tỷ đồng) từ tiền tiết kiệm của họ để boa cho nam streamer điển trai trên một nền tảng phát trực tiếp. Cô nói mình đang giúp nam streamer trong một cuộc thi và mất kiểm soát bản thân, đó là lý do tại sao lại tốn nhiều tiền như vậy. Người vợ nhấn mạnh rằng cô thậm chí chưa từng gặp anh ta.

Khi biết được sự thật, anh Lưu hết sức đau khổ, kết quả bao năm tháng làm việc chăm chỉ của anh giờ đã tan thành mây khói. Hiện tại, anh chỉ hy vọng lấy lại một phần tài sản chung và tuyên bố ý định ly hôn; hai người bắt đầu đàm phán về các vấn đề tài chính.

Sự việc này gây ra những tranh luận gay gắt trên mạng, nhiều người cho biết họ sốc khi biết những rủi ro đáng kể liên quan đến việc boa tiền và tin rằng các nền tảng livestream nên tăng cường cảnh báo người dùng để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra.

(Nguồn: Sohu)