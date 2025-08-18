Xem “Sex Education” tôi hiểu ra sự thật đau lòng về những đứa trẻ giỏi nhưng bị lãng quên!

Khi tài năng chưa đủ để toả sáng

Mới đây, trong một buổi tối rảnh rỗi, tôi ngồi xem bộ phim "Sex Education". Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là một bộ phim giải trí với những câu chuyện tuổi teen, về giới tính, về tình bạn và các rắc rối ở trường học. Nhưng càng xem, tôi càng nhận ra nhiều bài học sâu sắc về cách con người bị đánh giá và bỏ qua, không chỉ trong tuổi trẻ mà cả trong công việc sau này.

Một chi tiết nhỏ khiến tôi bừng tỉnh là hình ảnh Otis - cậu học sinh thông minh nhưng rụt rè, luôn bị bạn bè và cả giáo viên chưa coi trọng mặc dù kiến thức và sự nhạy bén của cậu vượt trội.

Tôi bỗng liên tưởng đến chính mình – dù học giỏi, làm việc chăm chỉ, nhưng không ít lần bị bỏ qua trong các cơ hội quan trọng. Sự giỏi giang, đôi khi, không đồng nghĩa với việc được nhìn thấy và ghi nhận.

Bộ phim khiến tôi suy ngẫm về cách xã hội đánh giá một người. Không phải lúc nào thành tích hay sự thông minh cũng chiếm được cảm tình hoặc tạo ra ảnh hưởng.

Nhiều khi, người biết cách giao tiếp, biết thể hiện bản thân và xây dựng mối quan hệ lại dễ nổi bật hơn. Đây là lý do tôi nhiều lần tự hỏi: “Tại sao mình làm tốt nhưng vẫn bị bỏ qua, không được công nhận”.

Điều đáng lo ngại là nhiều bậc phụ huynh, giống như tôi trước đây, chỉ tập trung vào việc dạy con học giỏi. Chúng ta tin rằng bằng cấp, điểm số hay thành tích sẽ là tấm vé để con thành công. Nhưng thực tế, sự khéo léo trong giao tiếp, khả năng thể hiện quan điểm và xây dựng niềm tin mới là thứ quyết định con có được cơ hội hay không.

Dạy con điều khác biệt để không lặp lại sai lầm của mình

Xem phim xong, tôi quyết định phải thay đổi cách dạy con. Tôi không muốn con chỉ giỏi mà không biết cách khiến người khác nhận ra giá trị của mình.

Thay vì chỉ quan tâm đến điểm số, tôi bắt đầu hướng con học cách trình bày ý kiến, giao tiếp với mọi người và hiểu cách mọi người đánh giá xung quanh. Đây chính là kỹ năng mà trước đây tôi thiếu và trả giá bằng nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

Tôi nhận ra rằng, sự giỏi giang cần được đi kèm với kỹ năng mềm và sự tự tin. Bộ phim đã nhắc tôi rằng, để được công nhận, con phải biết khiêm tốn nhưng cũng cần biết cách thể hiện. Đó là sự cân bằng tinh tế giữa kiến thức, thái độ và khả năng thích nghi.

Dạy con từ sớm sẽ giúp bé không chỉ tự tin mà còn biết cách tạo ấn tượng tích cực với mọi người. Một điều nữa tôi rút ra là cần giúp con nhận thức giá trị bản thân từ những việc nhỏ nhất.

Bộ phim “Sex Education” nhiều lần nhấn mạnh rằng, mỗi cá nhân đều có điểm mạnh riêng nhưng nếu không ai biết, giá trị đó sẽ bị lãng quên. Tôi muốn con hiểu rằng, giỏi thôi chưa đủ, con còn phải biết cách để người khác nhìn thấy và trân trọng những nỗ lực của mình.

Cuối cùng, tôi quyết tâm hướng dẫn con rèn luyện sự chủ động và khả năng tự lập trong mọi tình huống. Khi trẻ biết quan sát, lắng nghe và thể hiện quan điểm một cách tự tin, cơ hội để được đánh giá đúng giá trị sẽ cao hơn nhiều. Tôi tin rằng, đây chính là sự khác biệt giữa những người giỏi nhưng bị bỏ quên và những người giỏi và được ghi nhận.

Xem xong “Sex Education”, tôi không chỉ thấy được những lỗi lầm mình từng trải qua mà còn tìm ra cách để con đi trên con đường thành công ít vấp ngã hơn. Giỏi là quan trọng, nhưng biết cách khiến người khác nhìn thấy giá trị mới là chìa khóa để được công nhận. Và đó là bài học mà tôi quyết định dạy con, ngay từ bây giờ.