Vợ chồng tôi có 2 đứa con, kinh tế gia đình chỉ bình thường, không thừa cũng không thiếu, mỗi tháng không để ra được mấy đồng. Một năm trở lại đây, công việc của chồng tôi gặp khó khăn, chúng tôi có ý định đưa con lớn về quê học nhưng vẫn đang suy nghĩ.

Có lẽ áp lực tài chính khiến tôi trở nên nhạy cảm và xấu tính. Tôi cau có nhiều hơn, hay quát mắng con. Đỉnh điểm khi đứa lớn nhà tôi không may làm hỏng chiếc máy tính Casio gần 1 triệu, tôi đã buông nhiều câu nặng lời. Khi biết mình phải tốn thêm một khoảng để mua máy tính cho con, tôi buột mồm: "Mẹ mà sống một mình thì đỡ khổ".

Con tôi nghe xong lặng đi, mãi một lúc sau mới nghẹn ngào xin lỗi mẹ. Bản thân tôi biết mình quá đáng nhưng vì sĩ diện nên tảng lờ đi, coi như không có gì.

Tình cờ, tôi biết đến bộ phim Sex Education qua bài viết của một hotmom trên mạng xã hội chia sẻ những bộ phim, cuốn sách mà cha mẹ nên đọc về chủ đề giáo dục giới tính. Tò mò nên tôi xem thử và một tập phim đã khiến tôi xấu hổ bật khóc.

Nữ sinh Maeve

Đó là tập phim nhân vật Maeve phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn và quyết định tự mình đến bệnh viện để thực hiện thủ thuật phá thai mà không có sự hỗ trợ từ gia đình. Trong khoảng thời gian tại bệnh viện, một người phụ nữ đã trò chuyện và bảo với nữ sinh này:

"Don't worry, love. I got three kids, and I feel way more guilty about the ones that I had than the ones I chose not to. It's better not being a mum at all than being a bad one". ("Đừng lo, cưng. Tôi có ba đứa con, và tôi cảm thấy tội lỗi với những đứa tôi sinh ra hơn là những đứa tôi quyết định không sinh. Làm mẹ tệ còn tệ hơn là không làm mẹ").

Câu nói "Làm mẹ tệ còn tệ hơn là không làm mẹ" khiến tôi sửng sốt và xấu hổ tột độ. Câu nói như một một cái tát vào mặt tôi, khiến tôi đã nhận ra mình đã đối xử quá đáng như nào với các con của mình. Sinh con ra là chọn lựa của tôi, nhưng tôi lại đổ hết những khó khăn, tiêu cực, thất bại trong cuộc sống của mình lên đầu con. Rồi còn nói như con là "chướng ngại vật", khiến mình vất vả.

Tôi đã khóc rất nhiều khi nhận ra lỗi lầm của mình. Làm cha mẹ là trách nhiệm lớn lao. Việc sinh con không phải chỉ là một nghĩa vụ hay một lựa chọn theo bản năng, mà là một cam kết dài hạn cần sự tận tâm và trách nhiệm. Một khi tôi đã chọn lựa sinh con, làm mẹ, tôi phải có nghĩa vụ nuôi dạy con trưởng thành, hạnh phúc và không được đem những cảm xúc tiêu cực đổ lên đầu con cái.

Không phải ai cũng bắt buộc phải làm cha mẹ nếu họ không cảm thấy sẵn sàng hoặc không đủ khả năng nuôi dạy con tốt. Nhưng một khi đã chọn lựa thì phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đó là điều mà phải đến khi đã làm tổn thương con cái rồi tôi mới nhận ra.

Trong bữa tối ngày hôm sau, sau khi cả nhà ăn xong, tôi đã chân thành tâm sự và xin lỗi các con, xin lỗi cả chồng vì những cảm xúc tiêu cực và sai lầm trong vai trò làm mẹ, làm vợ của mình.

Cả nhà tôi đã ôm nhau khóc rất lâu. Có nụ cười, có nước mắt, nhưng mọi người đều đã thấu hiểu nhau hơn và cũng yêu thương nhau hơn.

Sau câu chuyện này tôi nhận ra, không ai hoàn hảo, nhưng cần nỗ lực. Cảm giác tội lỗi là điều tự nhiên khi làm cha mẹ, nhưng điều quan trọng là luôn cố gắng để cải thiện và trở thành một người nuôi dạy con có trách nhiệm.