Xem clip con trai bị cha dượng đánh đập dã man ở Bình Dương, cha đẻ cầu cứu Tổng đài 111

Ngày 5/8, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), cho báo Thanh Niên biết, vào lúc 22 giờ ngày 4/8, Fanpage Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp nhận nhiều tin nhắn của người dân gửi thông báo về một clip trẻ bị bạo hành được chia sẻ trên mạng, nhưng không rõ thông tin địa chỉ và nhân thân.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã kết nối đến Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, đề nghị xác minh thông tin sự việc.

Nguồn trên dẫn thông tin từ bà Nga cho biết, A05 phản hồi là đã tiến hành xác minh và bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua trao đổi với cơ quan Công an tỉnh Bình Dương, được biết Công an phường Bình Chuẩn đã tiếp nhận thông tin vụ việc và tạm giữ đối tượng để điều tra sự việc.



Bên cạnh đó, theo báo Dân Sinh, vào lúc 6h ngày 5/8, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 nhận được cuộc gọi tới từ anh B.H.H. (cha ruột của bé) thông báo về việc con trai là B. N.P.A. (sinh ngày 28/10/2016), đang ở với mẹ là N.H.T. (SN 12/5/1992) tại phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương.

Cháu bị người tình của mẹ là Lê Hoài Nam (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại phường 15, Quận 8, TP.HCM) bạo hành thể chất - chính là cháu bé trong đoạn clip được phát tán trên mạng vào tối 4/8.

Hiện anh H. ở phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai và đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nên không xuống Bình Dương để gặp con. Anh H. mong muốn Tổng đài 111 can thiệp hỗ trợ cho trẻ.

Theo nguồn trên, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổng đài 111 kết nối với ông Tôn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn và được biết: Địa phương đã tạm giữ đối tượng và đang củng cố hồ sơ chuyển lên công an TP Thuận An để xử lý theo đúng thẩm quyền. Cháu A. đang ở với mẹ, tình trạng sức khỏe của trẻ đã ổn.

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho VTC News biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Lê Hoài Nam để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em liên quan đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ, lan truyền trên mạng xã hội tối 4/8. Tại cơ quan công an, Nam khai chung sống như vợ chồng với chị T.. Bé B.N.P.A. là con riêng của chị T. Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Nam thuê nhà ở khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn làm nơi bán cà phê và sống cùng 2 mẹ con chị T. Thời gian sống tại đây Nam thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé A. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp