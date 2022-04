Xe tăng Nga bị phá hủy hàng loạt trên chiến trường Ukraine: Vì đâu nên nỗi?

NƯỚC NHIỀU XE TĂNG NHẤT THẾ GIỚI THIỆT HẠI NẶNG NỀ

Mặc dù quân đội chỉ lớn thứ tư thế giới nhưng Nga lại là siêu cường về xe tăng, với 12.950 chiếc vào năm 2020 - nhiều hơn gấp đôi so với Mỹ, nước đứng thứ hai với 6.333 xe tăng.

Khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang tuần thứ bảy, nhiều tổn thất về xe tăng đã được ghi nhận. Hình ảnh về những chiếc xe tăng Nga bị phá hủy đã được đăng tải và chia sẻ trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội kể từ đầu cuộc chiến.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine, tính đến ngày 24/3, Quân đội Nga đã mất hàng trăm xe tăng kể từ khi chiến sự mở màn cách đó một tháng.

Một trong số các lý do khiến phương tiện chiến đấu bọc thép của Nga bị tổn thất nặng nề là do Quân đội Ukraine được trang bị các hệ thống tên lửa chống tăng do phương Tây cung cấp như NLAW của Anh và Javelin của Mỹ.

Thực tế này khiến một số chuyên gia cho rằng chiến tranh hiện đại đã thay đổi, trong đó xe tăng và xe bọc thép chở quân giờ đây đã lỗi thời.

Hình ảnh cắt từ video được BQP Ukraine công bố ghi lại tình huống một chiếc xe tăng Nga bị tiêu diệt. Ảnh: BQP Ukraine

Anders Aslund, một chuyên gia về Nga, Ukraine và Đông Âu, viết trên Twitter: “Chúng quá đắt và dễ bị tiêu diệt bằng vũ khí chống tăng hạng nhẹ hoặc máy bay không người lái”.

Theo tổ chức tình báo nguồn mở Oryx, Nga đã mất tổng cộng 450 xe tăng: 221 chiếc bị phá hủy, 6 xe bị hư hại, 41 chiếc bị bỏ lại và 182 chiếc bị thu giữ.

Nga có thể sẽ còn thiệt hại nhiều hơn thế khi Mỹ đưa máy bay không người lái tấn công tự sát Switchblade vào tham chiến ở Ukraine. Đây là loại UAV được Mỹ thiết kế để tấn công binh lính và phương tiện bọc thép hạng nhẹ.

Hôm thứ Ba, các quan chức Lầu Năm Góc thông báo họ đang huấn luyện cho binh sĩ Ukraine tại Mỹ về cách sử dụng loại vũ khí này để tấn công xe tăng và xe bọc thép của đối phương. 100 máy bay không người lái Switchblade nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Một binh sĩ Ukraine kiểm tra chiếc xe tăng Nga bị bắn cháy hôm 2/4 ở vùng Dmytrivka, Kyiv

VÌ ĐÂU NÊN NỖI?

Liệu Nga để mất hàng trăm xe tăng ở Ukraine có đồng nghĩa với việc những phương tiện bọc thép này đang trở nên lỗi thời trong chiến tranh hiện đại?

Theo Scott Boston, nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại RAND Corporation - một tổ chức tư vấn chính sách toàn cầu thì “chưa hẳn là như vậy”.

Chuyên gia Boston chia sẻ trên Yahoo News: “Bằng chứng đầu tiên và rõ ràng nhất mà tôi có được là Quân đội Ukraine vẫn đang yêu cầu cung cấp nhiều xe bọc thép hơn. Họ rất muốn nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ và phương Tây với nhiều xe bọc thép và nhiều xe tăng hơn”.

Theo ông Boston, một lý do khiến xe tăng Nga bị phá hủy với số lượng lớn là do Nga đang đóng vai trò là bên tấn công, nghĩa là Ukraine đang ở thế phòng thủ vì vậy họ phải tiêu diệt nhiều phương tiện của đối phương hơn.

Tuy nhiên, điều này có thể sẽ thay đổi và nhiều xe tăng của Ukraine sẽ bị phá hủy khi nước này chuyển sang giai đoạn tấn công.

Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine kiểm tra hệ thống tên lửa chống tăng NLAW, tại Kyiv vào ngày 9 tháng 3. Ảnh: AFP

Một lý do khác nữa giải thích cho “nghĩa địa” xe tăng Nga là Ukraine đang tấn công một cách thông minh vào nguồn hậu cần của Nga, nên khả năng cung cấp nhiên liệu ra tiền tuyến gặp nhiều khó khăn.

Theo chuyên gia Boston, một sư đoàn xe tăng nào đó của Nga bị thiệt hại nhiều phương tiện, phần lớn là do bị bỏ rơi chứ không phải do đối phương trực tiếp tấn công.

Nicholas Drummond, một cựu sĩ quan Quân đội Anh và hiện là nhà phân tích quân sự quốc phòng cho biết: “Mọi người nên cẩn thận để tránh đưa ra kết luận sai lầm về xe tăng”.

Nhà phân tích Nicholas Drummond viết trên Twitter: “Chiến thuật tai hại của Nga là màn quảng cáo tệ hại dành cho xe tăng. Họ không có pháo binh yểm trợ, không có bộ binh yểm trợ và cũng không có cả sự yểm trợ từ trên không”.

“Đây không phải là cách thức hoạt động của binh chủng hợp thành trong thời đại tác chiến đa miền”, chuyên gia Drummond nhấn mạnh.

Thế nhưng vì sao mà Nga lại không có hoạt động hỗ trợ nào cho những chiếc xe tăng này?

Theo chuyên gia Boston, “dường như Nga phát động cuộc chiến này với nhận định rằng rất ít người Ukraine sẽ thực sự muốn đứng lên chiến đấu với họ. Người Nga có thể cũng tin rằng họ sẽ không gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía Ukraine. Dường như họ đã xây dựng kế hoạch chiến tranh của mình dựa trên những giả định cực kỳ sai lầm đó”.

https://soha.vn/xe-tang-nga-bi-pha-huy-hang-loat-tren-chien-truong-ukraine-vi-dau-nen-noi-20220408103811279.htm