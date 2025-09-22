Xe tăng M-84AS3 thế hệ mới gây ngạc nhiên lớn khi ra mắt

Cuộc duyệt binh mới đây nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của Belgrade nhằm hiện đại hóa lực lượng thiết giáp trong khi vẫn duy trì sự cân bằng phức tạp giữa nguyện vọng trở thành thành viên Liên minh châu Âu và hợp tác quốc phòng với các đối tác từ Pháp, Israel cho đến Trung Quốc và Nga.

M-84AS3 là phiên bản hiện đại hóa sâu từ nền tảng M-84 - vốn là biến thể Nam Tư của T-72 do Liên Xô thiết kế. Theo các chi tiết trình bày tại cuộc diễu binh, xe tăng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực mới, cùng với bộ thu cảnh báo laser và radar tích hợp.

Xe được nâng cấp hơn nữa với việc bổ sung một trạm vũ khí gắn súng máy 12,7 mm điều khiển từ xa và hệ thống phòng vệ chủ động "tiêu diệt mềm", được thiết kế để đánh bại các loại đạn dẫn đường đang bay tới.

Những thay đổi về thiết kế bao gồm gia cố kết cấu và nâng cấp giáp bảo vệ. Phần sau thân xe và tháp pháo giờ đây được trang bị giáp lồng, trong khi các tấm giáp trước vẫn giữ nguyên cấu hình trước đó.

Các quan chức Serbia nhấn mạnh rằng M-84AS3 vượt trội hơn hầu hết các biến thể nâng cấp của xe tăng T-72 thời Liên Xô và ngang hàng với T-90M của Nga - phiên bản hiện đại hóa mới nhất trong dòng chiến xa này.

Xe tăng M-84AS3 của Serbia có vẻ ngoài bắt mắt và được trang bị nhiều công nghệ hiện đại.

Sự ra mắt của M-84AS3 phản ánh ý định của Serbia trong việc mở rộng tầm quan trọng của lực lượng thiết giáp với các giải pháp do địa phương phát triển.

Bằng cách tích hợp công nghệ kiểm soát hỏa lực và hệ thống bảo vệ nội địa, Belgrade đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào những khí tài nhập khẩu, đồng thời thể hiện mức độ tự chủ nhất định trong công nghiệp quốc phòng.

Chương trình hiện đại hóa cũng phù hợp với chiến lược mua sắm quân sự rộng lớn hơn của Serbia, bao gồm việc ký kết hợp đồng với nhiều đối tác nước ngoài bất chấp các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga do cuộc chiến ở Ukraine.

Bằng cách công khai giới thiệu M-84AS3, Serbia đã nhấn mạnh khả năng kết hợp các nền tảng cũ của Liên Xô với công nghệ mới trong và ngoài nước để tạo ra một phương tiện chiến đấu có khả năng sống sót và cạnh tranh cao hơn.

Trong cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Thống nhất, Tự do và Quốc kỳ Serbia, xe tăng M-84AS3 đã được trình làng cùng với các hệ thống tác chiến điện tử và thiết giáp khác.

Sự kiện này đã củng cố cả thông điệp mang tính biểu tượng lẫn tác chiến, đó là Serbia tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang, đồng thời thể hiện sự độc lập trong các lựa chọn chính sách quốc phòng.