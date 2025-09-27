Xe tăng hạng nhẹ cuối cùng đã đánh bại Leopard 2A8 và K2

.t1 { text-align: justify; }

Slovakia chỉ chọn hai phương án thay thế cho xe tăng tương lai của mình: CV90120 của Thụy Điển và một phương tiện chưa rõ tên của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này có nghĩa là họ cuối cùng đã từ bỏ Leopard 2A8 của Đức và K2 của Hàn Quốc, mặc dù hai mẫu MBT nói trên đã được Cộng hòa Séc và Ba Lan lựa chọn.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kalinak, các biến thể được chọn sẽ có giá thành thấp hơn 40 - 50% so với xe tăng chiến đấu chủ lực thông thường. Đồng thời thiết giáp nhẹ hơn được cho là sẽ có khả năng việt dã tốt hơn mà không phải hy sinh vũ khí.

Xét đến việc giá của một chiếc Leopard 2A8 có thể lên tới gần 32 triệu euro, đây là một diễn biến được dự đoán trước. Đồng thời K2 nếu không được nội địa hóa sẽ có giá lên tới 20 triệu euro mỗi chiếc, gây trở ngại cho bất cứ quốc gia nào muốn sở hữu.

Xe tăng hạng nhẹ CV90120 tại sự kiện Tank Days ở Slovakia.

Quay trở lại các phương án đang được xem xét, mong muốn mua CV90120 của Slovakia đã được thảo luận vào đầu năm nay. Điều này được củng cố bởi việc ngành công nghiệp địa phương đang nội địa hóa các đơn đặt hàng xe chiến đấu bộ binh CV90, vì vậy đây là một ứng dụng tốt cho việc thống nhất.

Chiến xa Thụy Điển mặc dù được trang bị pháo 120 mm, vẫn thuộc dòng xe tăng hạng nhẹ và chưa tìm được khách hàng nào trong hơn 25 năm kể từ khi ra mắt. Vấn đề an toàn cũng được đặt ra, đặc biệt là khi xét đến việc nó hoàn toàn dựa trên một xe chiến đấu bộ binh với thiết kế tương tự.

Về phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù không được nêu tên, nhưng Otokar Tulpar phù hợp với mô tả. Trên thực tế, đây cũng là một biến thể của xe chiến đấu bộ binh, được trang bị tháp pháo Hitfact của Ý - loại lắp trên xe tăng hạng nhẹ Centauro 2 với pháo 120 mm. Một chiếc xe tăng hạng nhẹ như vậy cho đến nay vẫn chưa đạt được thành công nào.

Xe tăng hạng nhẹ Otokar Tulpar với tháp pháo Hitfact II.

Một lựa chọn khác là xe tăng hạng nhẹ Kaplan MT của Thổ Nhĩ Kỳ, được phát triển bởi FNSS và Pindad của Indonesia. Tuy nhiên chiến xa này sử dụng pháo 105 mm của hãng John Cockerill của Bỉ, có sức mạnh kém xa hai loại trên trong khi giá thành ước tính lên tới 8 triệu USD mỗi chiếc.

Với thực tế trên, căn cứ vào giá thành, tính năng và nguồn cung cấp ổn định, CV90120 do Thụy Điển sản xuất có khả năng được Slovakia lựa chọn cao nhất làm xe tăng tương lai của mình.