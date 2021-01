Xe tải không người lái trôi tự do hàng trăm mét, tài xế tá hoả chạy theo và cái kết khiến tất cả tò mò

Tình huống xe tải không người lái, trôi tự do trên đoạn dốc kéo dài hàng trăm mét xảy ra vào khoảng 7h20' sáng ngày 12/1 vừa qua và toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Cụ thể vào thời điểm đó, một chiếc xe tải dừng đỗ trước cửa hàng tạp hoá. Tài xế cho biết mình đã kéo phanh tay, rồi mới xuống xe vào cửa hàng bên đường. Vậy nhưng khi tài xế vừa khuất bóng, chiếc xe tải không người lái cứ thế từ từ trôi xuống dốc.

Phải hơn 40 giây sau, tài xế mới phát hiện ra sự cố và tức tối đuổi theo. Chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt, nhiều người không khỏi bồn chồn, lo lắng.

May mắn là tài xế đã đuổi kịp chiếc xe tải, điều khiển nó về vị trí ban đầu và may mắn hơn cả là trên quãng đường trôi tự do, xe tải không đụng trúng bất kỳ phương tiện nào khác.