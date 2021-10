Xe số Honda Cub đẹp xuất sắc, hé lộ điểm độc nhất vô nhị khiến đại gia Việt rao bán sốc

Honda Super Cub C125 không phải mẫu xe xa lạ với cộng đồng biker Việt. Tuy nhiên, vì mức giá lên đến 85 triệu đồng, chiếc xe số không phải dòng xuất hiện phổ biến ngoài đường phố. Bởi vậy, mới đây, cộng đồng mạng được dịp xôn xao trước cặp Honda Super Cub sở hữu một điểm "độc nhất vô nhị" khiến cho mức giá của cặp đôi đủ sức mua được 1 chiếc ô tô hạng A như Kia Morning.

Honda Super Cub C125 màu xanh và phiên bản màu đỏ có giá lên đến 179 triệu đồng/chiếc.

Chủ hai chiếc xe này là anh Lê Thiện Toàn hiện cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Toàn hiện đang rao bán chiếc Super Cub C125 với giá 179 triệu đồng, đắt hơn cả Honda SH 150i 2021 gần 80 triệu đồng.

Theo chủ nhân cặp xe, giá niêm yết của Super Cub là 85 triệu đồng nhưng thực tế tại đại lý có thể lên đến 120 triệu đồng. Sở dĩ, anh rao bán giá cho chiếc xe 179 triệu đồng là bởi chúng mang biển số 78 - 79. Theo quan niệm: đây là cặp số Thần Tài, thần Thổ địa.

"Do đó, chúng được hi vọng mang tài lộc, may mắn cho chủ nhân", anh này chia sẻ.

Vì sở hữu biển đẹp nên chủ xe rao bán giá cao cho bộ đôi xe số Honda.

Theo chủ của hai chiếc xe, chiếc Super Cub chưa lăn bánh, được đăng ký vào tháng 3 năm 2021.

Xe sử dụng khóa thông minh.

Da yên màu kết hợp với lớp đệm yên chất liệu cao cấp. Hệ thống ống xả thon dài phù hợp với tổng thể xe đi cùng ốp pô bảo vệ bên ngoài mạ Crom sáng.

Super Cup C125 2021 sử dụng mâm trước sau thế hệ mới với mâm nhôm đúc thể thao 17 inch, giảm xóc trước dạng ống lồng, giảm xóc sau dạng phuộc đôi kết hợp với hệ thống thắng dĩa trước đem đến khả năng phanh tốt hơn.

Super Cub C125 mới 2021 có phong cách hoài cổ, độc đáo vẫn giữ lại những đường nét tối giản so với thế hệ trước nhưng lại bổ sung hàng loạt công nghệ mới. Trong phiên bản mới nhất, Super Cub C125 2021 trở nên đáng giá khi được trang bị hệ thống khóa thông minh SMART KEY với 3 chức năng Cảnh báo chống trộm , xác định vị trí tìm xe thông minh và khởi động hệ thống điện.



Thế hệ mới nhất được trang bị khối động cơ 125cc, SOHC , làm mát bằng không khí , 2 van, PGM-FI , mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu . Đường kính và hành trình pít tông 52,4 x 57,9mm , với tỉ số nén 9,3:1 giúp xe đạt công suất tối đa 6,79kW tại mức tốc độ động cơ 7.500 vòng/phút và mô men cực đại 9,98Nm tại mức tốc độ động cơ 5.000 vòng/phút. Hộp số 4 cấp, sử dụng ly hợp ly tâm , truyền động bán tự động , giúp người lái dễ dàng điều khiển xe.



Với khối động cơ 125cc, mẫu xe huyền thoại này được trang bị bình xăng bên dưới yên xe theo phong cách truyền thống nhưng lại được mở bằng điện thay vì sử dụng chìa khóa cơ. Dung tích bình xăng 3.7 lít kết hợp với việc sử dụng công nghệ phun xăng điện tử khiến Honda Super Cub C125 mới nhất 2021 có mức tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.



