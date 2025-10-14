Xe sang 14 tỷ và tài sản đặc biệt của Shark Bình

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trong giai đoạn từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Bình bị cáo buộc đã lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm vào các dự án công nghệ số. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định một số dự án liên quan - trong đó có AntEx - chưa được thẩm định, có dấu hiệu thao túng giao dịch tiền ảo và rút tiền trái phép khỏi dự án.

Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Ngoài hoạt động kinh doanh gây chú ý, Shark Bình còn được biết đến với bộ sưu tập xe sang giá trị hàng chục tỷ đồng, phản ánh phong cách sống xa hoa của một ông trùm công nghệ.

Mercedes-Maybach S600: Xe cưới hơn 14 tỷ đồng

Chiếc xe nổi bật nhất trong gara của Shark Bình là Mercedes-Maybach S600, từng được ông sử dụng làm xe dâu trong đám cưới với diễn viên Phương Oanh. Mẫu sedan hạng sang này trang bị động cơ V12 6.0L, công suất 510 mã lực, mô-men xoắn cực đại 830 Nm, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 5 giây.

Chiếc Mercedes-Maybach S600 từng được Shark Bình dùng đón Phương Oanh về dinh.

Khi mới ra mắt, xe có giá khoảng 10 tỷ đồng, trong khi phiên bản mới nhất tại Việt Nam hiện lên tới hơn 14,4 tỷ đồng.

Ford Mustang Convertible

Bên cạnh Maybach, Shark Bình còn sở hữu Ford Mustang Convertible, mẫu xe thể thao cơ bắp nổi tiếng của Mỹ.

Phiên bản 2025 có hai tùy chọn động cơ 2.3L EcoBoost và 5.0L V8, công suất từ 315–480 mã lực. Giá bán dao động 40.000–66.000 USD (tương đương 1–1,7 tỷ đồng), tùy cấu hình.

Toyota Alphard Limousine: “Chuyên cơ mặt đất”

Trong đời sống hàng ngày, Shark Bình thường di chuyển bằng Toyota Alphard độ limousine, dòng MPV hạng sang của Nhật Bản được mệnh danh là “chuyên cơ mặt đất”.

Chiếc xe được nâng cấp nội thất sang trọng, tiện nghi như khoang thương gia. Phiên bản này dùng động cơ 2.5L, công suất 182 mã lực, cho trải nghiệm êm ái và đẳng cấp. Giá xe trên thị trường Việt Nam khoảng hơn 4 tỷ đồng.

“Siêu xe mặt nước” Revolux S9.0

Đáng chú ý, tháng 11/2023, trên trang cá nhân, Shark Bình từng khiến cộng đồng quan tâm khi đăng tải hình ảnh mình trực tiếp điều khiển mẫu “siêu xe mặt nước” tại Vịnh Hạ Long, kèm dòng chia sẻ: “Chúng tôi làm xe nước… Chế tạo tại Việt Nam. Make in Vietnam.”

"Siêu xe lội nước" Make in Vietnam từng được Shark Bình đăng tải trên trang cá nhân của mình.

Mẫu phương tiện đặc biệt này có tên Revolux S9.0, thuộc dòng xe chạy dưới nước sử dụng động cơ máy trong. Xe có kích thước dài 4,75 m, rộng 1,9 m, cao 1,2 m, mớn nước 0,25 m, có thể chở tối đa 4 người với tổng trọng lượng khoảng 340 kg. Theo giới thiệu, phiên bản thương mại của Revolux S9.0 dự kiến được mở bán với mức giá gần 1 tỷ đồng.

Dù khá kín tiếng trên mạng xã hội, nhưng qua những lần xuất hiện hiếm hoi, có thể thấy Shark Bình sở hữu bộ sưu tập xe sang đa dạng, từ sedan hạng sang, xe thể thao cho đến limousine cao cấp.