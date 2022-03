Xe Porsche tông sập vào nhà dân: Clip bắt trọn phút kinh hoàng, để lại hậu quả đáng tiếc

Mạng xã hội sáng ngày 17/3 chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào 2h55 sáng ở TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Camera an ninh đã quay trọn lại toàn cảnh diễn biến. Theo đó, chiếc Porsche mang BKS: 30E - 36.335 do anh N.Q.A (SN 1981, ngụ tại TP. Cẩm Phả) điều khiển chạy từ hướng Hạ Long - Cẩm Phả. Khi đến lối rẽ đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông, do không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe đã lao thẳng vào cổng một nhà người dân gần đó.

Xe Porsche đâm thẳng vào nhà dân, clip ghi lại phút kinh hoàng

Sau khi xe dừng hẳn, nam tài xế bình tĩnh mở cửa thoát ra ngoài. Chiếc xe bốc khói, hư hỏng nặng. Tại hiện trường, các mảnh vỡ cửa kính, gạch vữa vương vãi khắp nơi.

Được biết, người phụ nữ ngồi ở ghế phụ xe bị thương nhẹ. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

