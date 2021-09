Xe máy Thái "bỏ bùa" khách Việt vì tiết kiệm xăng, 1,8L/100km, đầy bình đi 230km, Honda Vision "nể"

Mới đây, Công báo sở hữu công nghiệp do Cục sở hữu trí tuệ phát hành tháng 8/2021 cho thấy hình ảnh giấy chứng nhận bản quyền thiết kế của dòng xe Honda Scoopy. Theo dữ liệu từ Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, chủ sở hữu của sản phẩm này là Công ty trách nhiệm hữu hạn Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp Honda (Honda Motor Co., Ltd).

Dù Honda Việt Nam chưa có thông tin nào về việc sẽ phân phối chính hãng chiếc xe máy Thái mới, nhưng động thái này khiến nhiều người yêu thích dòng xe của hãng hi vọng Scoopy sẽ sớm về nước.

Hiện tại, các dòng Scoopy đang lưu hành tại Việt Nam đa phần được nhập khẩu tư nhân với mức giá khá cao. Scoopy Thái 2021 giá lên tới 70 triệu đồng, đắt gần gấp đôi so với đời cũ (38,5-42,5 triệu đồng), trong khi phiên bản Indonesia có giá khoảng 40 triệu đồng với bản tiêu chuẩn khóa cơ, và 41,5 triệu đồng với bản khóa thông minh. Đáng nói là chiếc xe máy Thái và Indonesia không quá khác biệt, chủ yếu là ở màu sắc xe.

Honda Scoopy bản nhập Indonesia được bán tại cửa hàng tư nhân ở Hà Nội.

Honda Scoopy bản nhập Thái Lan tại Hà Nội.

Với mức giá 74 triệu đồng thì Scoopy 2021 từ Thái Lan đã nằm trong phân khúc xe ga cận cao cấp, và đối đầu với Honda SH Mode, Piaggio Liberty, Honda Airblade 150... So với các mẫu xe tay ga khác trong nước, mẫu xe tay ga Thái không quá nổi bật về động cơ 110 cc. Tuy nhiên, Scoopy gây chú ý nhờ kiểu dáng cá tính, không dễ lẫn với bất kỳ mẫu xe nào khác.

Mới đây nhất, Honda Thái cũng cập nhật thêm phiên bản Scoopy Snoopy Edition, với giới hạn 4.000 chiếc, giá bán từ 54.000 baht (khoảng 37,12 triệu đồng). Các thông số của bản này không quá khác biệt Scoopy 2021. Đặc điểm nổi bật nhất là mMẫu xe tay ga có ngoại hình lạ mắt, họa tiết trang trí hình chú chó Snoopy trong bộ phim hoạt hình Peanuts nổi tiếng.

Về thiết kế, ở phiên bản 2021 hay bản giới hạn, Honda Scoopy cũng thiên về phái nữ nhiều hơn với những đường nét bo tròn xuất hiện từ đầu đến phía sau. Phần đầu xe, đèn pha LED dạng tròn đặc trưng, chia 2 tầng thay cho Halogen. Ở phía sau, đèn hậu halogen được loại bỏ và nâng cấp thành đèn LED, có thiết kế tròn trịa.

Mẫu xe máy Thái Lan có thiết kế độc đáo.

Kích thước tổng thể của chiếc xe máy Thái là 1.864 x 683x 1.076 mm (dài x rộng x cao), chiều cao yên xe 748 mm, trọng lượng 94kg, giảm 5kg so với tiền nhiệm. Xe được trang bị mâm xe 5 chấu kép 12 inch, đi kèm với lốp không săm bản rộng. Hệ thống treo trước dạng ống lồng, trong khi phía sau là dạng lò xo dôi. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực trước và tang trống phía sau.

Phiên bản này đi kèm đồng hồ kết hợp giữa analog và LCD gọn gàng hơn và mang tới khả năng quan sát tốt hơn cho người sử dụng.

Đồng hồ hiển thị thông tin vận tốc, quãng đường, tiêu thụ nhiên liệu.

Một số trang bị tiện nghi khi sử dụng có thể kể đến hộc chứa đồ mini chống thấm nước và cổng sạc dạng USB được tích hợp trên xe, cốp xe dung tích 15,4 lít, đựng thoải mái mũ bảo hiểm và các vật dụng như áo mưa, kính mắt, áo chống nắng…

Khóa Smartkey cũng được trang bị với tính năng chống trộm, định vị giúp mẫu xe vô cùng bảo mật, khó mất cắp.

Móc treo đồ dạng xoay và hộc để đồ kèm cổng sạc điện thoại.

Bản Thái có 4 màu xanh vàng, đen xám, trắng hồng, đỏ trắng.

Với mong muốn trải nghiệm nhanh hơn, Honda Thái Lan trang bị cho chiếc xe tay ga được trang bị khối động cơ eSP xy lanh đơn, dung tích 109.5cc, phun xăng điện từ PGM FI. Khối động cơ sản sinh công suất cực đại 9 mã lực tại 7500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 9.3 Nm tại 5500 vòng/phút.

Ưu điểm của chiếc xe máy Thái đó là tiết kiệm xăng. Theo Honda, mức tiêu hao nhiên liệu của Scoopy là 55,6 km/lít (mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là 1,8 lít/100 km) và 230 km cho 1 lần đổ đầy bình xăng 4,2 lít. Đi kèm với đó là hệ thống ngắt động cơ tự động Idling Stop System và hệ thống phanh liên hợp an toàn.

Honda Scoopy Snoopy nếu xuất hiện ở thị trường Việt Nam cũng có thể là lựa chọn thay thế cho Honda Vision hay Yamaha Janus. Tuy nhiên, mức giá có thể là cản trở khi khách hàng cân nhắc giữa các dòng xe này.