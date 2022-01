Xe máy điện đẹp tưởng Vespa, pin tháo rời, sạc no chạy 150 km: Điều gì vậy?

Xe máy điện ngày càng phổ biến tại Ấn Độ với đa dạng các mẫu mã thiết kế từ truyền thống, thể thao đến thời trang cá tính. Và mới đây người dùng Ấn sẽ có thêm sự lựa chọn theo phong cách cổ điển với mẫu xe tay ga One Moto Electa - do One Moto, một thương hiệu đến từ Anh Quốc giới thiệu.



Theo đó, One Moto Electa sở hữu cho mình kiểu dáng liên tưởng đến những mẫu xe ga Vespa huyền thoại của Ý với các chi tiết "không lẫn vào đâu được" như: đèn pha tròn, sàn để chân cong mềm mại, yên xe phẳng, yếm xe to bản và các đường nét bo tròn xuyên suốt thiết kế của xe.

Xe máy điện One Moto Electa mang thiết kế tương tự dòng Vespa nổi tiếng. (Nguồn: Bikewale)

Tuy nhiên One Moto Electa được trang bị nhiều tính năng hiện đại đáng chú ý như: cụm đèn pha, hậu LED, đồng hồ kỹ thuật số LCD dạng hình tròn có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh qua ứng dụng "One App" cho phép hiển thị tính năng bản đồ, cảnh báo bảo trì, đánh giá quá trình lái xe góp phần tối ưu hóa hiệu quả của pin…



Mẫu xe máy điện có kích thước tổng thể chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 1.890 x 720 x 1.090 mm, chiều dài cơ sở 1.390 mm và trọng lượng đạt 115 kg với sức chở tối đa là khoảng 150 kg, kèm vành 12 inch với lốp trước sau 90/90, hệ thống giảm xóc kép và hệ thống phanh đĩa đơn trên cả phía trước và sau.

Về vận hành, One Moto Electa được trang bị động cơ điện công suất 4.000 W cho tốc độ tối đa đạt 100 km/h. Động cơ này đi kèm với pin dung lượng 72V-45Ah có thể tháo rời cho quãng đường di chuyển lên tới 150 km cho một lần đầy pin. Quá trình sạc đầy pin sẽ mất khoảng 4 giờ đồng hồ.



One Moto Electa mang đến 05 tùy chọn màu sắc gồm: Đen mờ, đen bóng, xanh dương, đỏ và xám với giá bán là 1,99 lakh Rs (khoảng 61 triệu đồng). Khách hàng tại Ấn Độ hiện đã có thể đặt mua trực tuyến mẫu xe này và việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 2/2022.