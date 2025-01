Ngày 16-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) thông tin đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Dũng (SN 1989, ngụ ở huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Công an đọc lệnh bắt Lê Đình Dũng

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 10-1, cơ quan chức năng phát hiện một đoạn clip với nội dung ghi lại cảnh tài xế xe ô tô có biểu hiện chạy xe lạng lách, đánh võng, chặn đầu xe taxi rồi "cố ý để kiếm chuyện".

Thời điểm nói trên, đối tượng Dũng điều khiển xe ô tô biển số 61K-035... đi từ hướng TP Tân Uyên về đến đoạn đường ĐH 411 thuộc ấp Tân Lợi, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên thì thấy xe ô tô do anh N.Đ.N (SN 1992, ở tỉnh Đắk Nông) chạy cùng chiều phía trước.

Do muốn vượt xe nên Dũng bấm còi xe xin vượt nhưng làn đường bên phải có xe tải đang chạy nên anh N. không thể nhường đường cho Dũng vượt được.

Hình ảnh đối tượng Dũng chặn xe đăng lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận

Chạy được khoảng 100m thì Dũng vượt qua xe anh N. đồng thời chặn xe để kiếm chuyện gây sự làm cho các phương tiện chạy phía sau phải dừng lại gây ách tắc giao thông.

Thời điểm này, một xe công vụ của Công an huyện Bắc Tân Uyên đi tới phát hiện vụ việc nên đã yêu cầu các bên liên quan giải quyết thì Dũng lên xe và điều khiển xe bỏ đi.

Được biết, Lê Đình Dũng là đối tượng đang trong diện bị quản lý tại thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên. Trước đó, Dũng đã từng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích; tội Cướp tài sản; hai lần bị xử phạt hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích và hành vi đánh bạc trái phép.