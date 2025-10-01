Xe hybrid dần trở thành động lực tăng trưởng mới

Xe hybrid của Toyota được trưng bày tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Linh

Ngày 29-9, Toyota Motor đã cập nhật kết quả kinh doanh, cho thấy hãng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khi bán được 844.963 xe trên toàn cầu trong tháng 8-2025, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây đã là tháng thứ tám liên tiếp Toyota ghi nhận mức tăng trưởng, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ tại thị trường Mỹ với mức tăng 13,6%, dù doanh số tại Nhật Bản giảm 12,1%.

Sự ổn định của Toyota cho thấy sức hấp dẫn lâu dài của những dòng xe bền bỉ, song song với các bước đi thận trọng trong chiến lược điện hóa.

Trái ngược với Toyota, Volvo Cars lại trải qua một tháng 8 khó khăn khi doanh số toàn cầu giảm 9%, chỉ đạt 48.029 xe. Đặc biệt, doanh số xe điện thuần của hãng giảm tới 28%, kéo lùi nỗ lực mở rộng mảng xe xanh vốn được coi là hướng đi chủ đạo.

Sự sụt giảm này phản ánh sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường xe thuần điện, nơi nhiều đối thủ mới, nhất là các thương hiệu đến từ Trung Quốc, đang tăng tốc mạnh mẽ.

Thực tế, doanh số của Toyota ở Trung Quốc trong tháng 8 tiếp tục nhích nhẹ 0,9% - lên 153.415 xe, một phần bởi tác động từ chính sách trợ cấp của chính phủ dành cho xe thân thiện với môi trường.

Mẫu xe PHEV XC60 của Volvo tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Tại Mỹ, theo ước tính của J.D. Power và GlobalData, doanh số bán lẻ ô tô mới trong tháng 8 đạt 1,283 triệu chiếc, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2024. Khi tính cả các hợp đồng doanh nghiệp, tổng doanh số đạt 1,483 triệu xe, tăng 8,2%. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý, trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ vẫn quan tâm đến các dòng xe SUV và bán tải, đồng thời ngày càng cởi mở với xe điện và hybrid nhờ chính sách khuyến khích và ưu đãi thuế.

Một minh chứng rõ nét là Hyundai với doanh số tại Mỹ trong tháng 8 đạt kỷ lục 88.523 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số xe điện tăng vọt 72%, cho thấy sự bứt phá trong phân khúc năng lượng sạch.

Ở châu Âu, thị trường xe mới cũng ghi nhận sự khởi sắc. Tổng số xe đăng ký mới trong tháng 8 đạt khoảng 790.000 chiếc, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Điểm nhấn nổi bật là xe điện thuần (BEV) tăng 27%, chiếm 20,2% thị phần, trong khi xe hybrid sạc ngoài (PHEV) tăng tới 59%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này mở ra cơ hội lớn cho các hãng xe mới gia nhập, đặc biệt là các thương hiệu Trung Quốc như BYD và MG, vốn đã bán được hơn 43.500 xe tại châu Âu trong tháng 8, tăng 121% so với năm 2024.

Theo JATO Dynamics, sự hiện diện ngày càng đậm nét của các hãng Trung Quốc không chỉ tạo áp lực lên những ông lớn truyền thống, mà còn khiến cục diện thị trường thay đổi nhanh chóng.

Xu hướng này cũng diễn ra ở Việt Nam. Tháng 8, phân khúc xe hybrid trong nước nổi bật như một trong những điểm sáng hiếm hoi giữa bối cảnh thị trường xe có phần chững lại. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), lượng xe hybrid bán ra trong giai đoạn này đạt 1.302 chiếc, tăng 177 % so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Honda CR-V e:HEV RS vươn lên dẫn đầu với 267 chiếc bán ra.

Honda CR-V e:HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất ở Việt Nam giai đoạn hiện nay. Ảnh: Hoàng Linh

Những số liệu mới cho thấy thị trường ô tô toàn cầu đang có sự phân hóa rõ rệt, với xu hướng điện hóa đang tạo ra sân chơi mới cho các hãng. Điều này phản ánh một thực tế rằng, ngành ô tô toàn cầu không còn xoay quanh những thương hiệu lâu đời, mà đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, nơi xe điện, hybrid và các công nghệ mới trở thành vũ khí then chốt để giành thị phần.