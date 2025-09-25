Xe diệt tăng bánh lốp đặc biệt được tạo ra để 'đặc trị' T-90M

Trong chương trình mua sắm vũ khí khổng lồ của Đức với tổng giá trị gần 83 tỷ euro vào năm 2026, khoảng 3,8 tỷ euro sẽ được phân bổ cho một loại pháo chống tăng mới chưa được đặt tên. Dự án có thể bao gồm 2 loại phương tiện khác nhau: một xe tăng bánh lốp và một bệ phóng tên lửa tự hành.

Trước tiên hãy cùng xem xét phương án xe tăng bánh lốp, thường được trang bị pháo 105 mm và thường sử dụng các module tháp pháo đã sản xuất hàng loạt. Đó là biến thể Boxer MGS chính thức ra mắt vào năm 2020, nhưng vì nhiều lý do, dự án đã bị trì hoãn.

Xe được trang bị tháp pháo John Cockerill Defense C3105, lắp trên khung gầm xe bọc thép Boxer phổ biến. Nền tảng khá vững chắc nhờ khung gầm có khả năng bảo vệ cơ bản đạt chuẩn STANAG 4569 cấp độ 4, ngoài ra còn có thể được tăng cường bằng các module giáp bổ sung.

Phương án thay thế là xe bọc thép chở quân Fuch JAGM mới được giới thiệu gần đây với 6 bệ phóng thẳng đứng Mk 41. Hệ thống này mang theo lên đến 24 tên lửa AGM-179 JAGM và AGM-114L Hellfire Longbow để tấn công cả mục tiêu trên bộ và trên biển.

Trên thực tế, chúng ta đang nói về một sự phát triển nhất định của tên lửa chống tăng tự hành (ATGM), có tầm bắn lên tới 8 - 16 km. Đồng thời, khung gầm bánh lốp Fuch cũng được sử dụng phổ biến, tức là có khả năng tích hợp với phần còn lại của đội xe bọc thép và đạt mức bảo vệ tối đa theo tiêu chuẩn STANAG 4569 cấp độ 4, tùy thuộc vào việc nâng cấp.

Xe tăng bánh lốp Boxer MGS và xe phóng tên lửa Fuch JAGM.

Về việc loại nào tốt hơn thì rất khó để nói, bởi vì xe tăng bánh lốp thường có giáp kém hơn và cần phải đặt ra câu hỏi về khả năng việt dã trên những dạng địa hình phức tạp.

Trong khi đó phương tiện mang tên lửa sử dụng đạn dược giá thành cao, có thể lên tới hơn 700 nghìn đô la mỗi phát bắn. Do vậy người Đức phải lựa chọn cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng tất cả ưu và nhược điểm của từng loại.