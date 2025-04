Xe điện ngày càng dễ tiếp cận, người dùng Việt dần thay đổi lựa chọn

Giá lăn bánh tốt nhất trong phân khúc

“Dải sản phẩm ô tô điện VinFast đang có giá lăn bánh tốt nhất trong tất cả phân khúc hãng xe điện Việt Nam góp mặt”, ông Lê Châu Thanh, người theo dõi thị trường xe lâu năm nhận định sau khi nhìn vào doanh số áp đảo của các dòng xe điện VinFast trong 2 tháng đầu năm 2025 cũng như kỷ lục cọc mới thiết lập cho các dòng VinFast Green – gần 46.000 đơn đặt cọc sớm chỉ sau 72 giờ. Ông cũng dự báo VinFast sẽ tiếp tục thống lĩnh thị trường ô tô Việt Nam, sau khi bứt tốc để đứng đầu thị trường trong 2024 với 87.000 xe.

Vị chuyên gia lý giải, “cú đúp” ưu đãi từ việc Chính phủ gia hạn miễn 100% phí trước bạ tới hết tháng 2/2027 và mức giá mới của VinFast áp dụng từ 1/3 là trợ lực lớn để các dòng xe điện VinFast thu hút khách hàng và bứt phá doanh số trong năm 2025.

Đơn cử như mẫu VF 8 Plus, chính sách mới giúp mẫu D-SUV điện đình đám chỉ còn 1,199 tỷ đồng đã bao gồm cả pin, ưu đãi tới 100 triệu so với trước đó. Do không phải nộp lệ phí trước bạ nên người dùng tiết kiệm thêm được hơn 140 triệu đồng, đưa giá lăn bánh VF 8 Plus chỉ hơn 1,2 tỷ đồng. Nếu so với xe xăng các mẫu SUV hạng D như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe (bản cao nhất giá lăn bánh lên đến 1,5 tỷ đồng) hay Ford Everest (hơn 1,7 tỷ đồng), VF 8 Plus là lựa chọn tốt hơn hẳn.

“Nếu xét về giá trị so với giá thành, xe điện VinFast không có đối thủ trên thị trường hiện nay, bởi xe điện có ưu thế vượt trội về nền tảng sức mạnh động cơ, khả năng vận hành an toàn, công nghệ an toàn cũng như trải nghiệm lái xe thông minh, trong khi có mức giá tốt hơn”, ông ChâuThanh nhấn mạnh.

Vận hành 0 đồng, động lực thúc đẩy khách Việt chuyển đổi xanh

Ngoài mức giá tốt nhất phân khúc, xe điện VinFast ngày càng được lòng khách hàng Việt nhờ ưu thế chi phí sử dụng siêu tiết kiệm. Đặc biệt, hãng xe Việt đang áp dụng chính sách miễn phí sạc pin đến tháng 6/2027 - tức trong hơn 2 năm tiếp theo, người dùng xe điện không tốn bất kỳ chi phí nhiên liệu nào.

Anh Nguyễn Văn Thành (Thái Nguyên) cho biết, dù đã từng nghiêng về phương án mua một mẫu xe xăng hạng C để di chuyển cho gia đình và công việc, tuy nhiên chi phí sử dụng là một trong những lý do anh không thể chối từ VF 7.

“Tôi di chuyển 4.000 km mỗi tháng, nếu mua xe xăng, tiền nhiên liệu ít nhất cũng phải 6 triệu đồng, trong khi VF 7 là 0 đồng”, anh Thành nói.

Nhiều người dùng VinFast chia sẻ, chi phí lớn nhất chủ xe VinFast phải bỏ ra trong suốt quá trình sử dụng là bảo trì, bảo dưỡng chỉ khoảng vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng sau mỗi 12.000 km. Chi phí này tiết kiệm đáng kể so với xe xăng - bảo dưỡng sau mỗi 5.000 km với số tiền ít nhất 2 triệu đồng/lần.

Giới quan sát nhìn nhận, ưu đãi về giá và chi phí sử dụng rẻ sẽ là động lực lớn để khách hàng tiếp cận với các dòng xe điện. Tuy nhiên, yếu tố then chốt không chỉ nằm ở giá cả mà còn ở chất lượng sản phẩm và chế độ hậu mãi vượt trội của hãng xe điện Việt.

Chuyên gia Lê Châu Thanh cho rằng chất lượng xe VinFast đã được kiểm chứng với chế độ bảo hành lâu bậc nhất trên thị trường, cùng mạng lưới trạm sạc 150.000 cổng giúp khách Việt yên tâm từ bỏ xe xăng và gắn bó lâu dài với xe điện.

Song song, thương hiệu ô tô của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện có hơn 200 xưởng sửa chữa trên toàn quốc và dự kiến nâng số lượng lên 300 chỉ trong năm nay, là hãng xe có hệ thống xưởng dịch vụ lớn nhất trên thị trường. Đây là yếu tố giúp người dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng xe điện.

“VinFast đang hội tụ đầy đủ những lợi thế về giá, chất lượng xe, chính sách hậu mãi và xu hướng chuyển đổi xanh. Không ngạc nhiên khi VinFast dẫn đầu doanh số thị trường ô tô Việt Nam, là bàn đạp để tiếp cận các thị trường tiềm năng khác trong khu vực”, vị chuyên gia nhận định.