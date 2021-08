Xe điện giá rẻ “ăn đứt” Kia Morning 2021, chạy 306 km cho một lần sạc no pin

Sau thành công của SUV cỡ nhỏ Nexon EV, mới đây, hãng Tata Motors tiếp tục cho ra mắt mẫu xe điện giá rẻ tiếp theo của mình với tên gọi Tata Tigor Electric 2021.

Theo đó, mẫu sedan mới này sẽ được cung cấp dưới dạng 03 biến thể XE, XM và XZ+ với giá bán ngang ngửa Kia Morning Luxury tại Viêt Nam. Ba biến thể có giá lần lượt là 11,99 lakh Rs (khoảng 371 triệu đồng), 12,49 lakh Rs (khoảng 387 triệu đồng) và 12,99 lakh Rs (khoảng 402 triệu đồng).

Theo nhà sản xuất, Tata Tigor Electric 2021 vẫn sẽ sử dụng hệ thống truyền động dựa trên nền tảng công nghệ điện Ziptron của "đàn anh" Nexon EV nhằm giúp cải thiện đáng kể hiệu suất tổng thể của xe.

Cụ thể, Tata Tigor Electric 2021 được trang bị động cơ điện 55kW và bộ pin lithium-ion 26kW. Hệ thống truyền động này sản sinh công suất 75 mã lực và mô-men xoắn 170 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 60 km/h chỉ trong 5,9 giây.



Con số này cao hơn đáng kể so với mức được sản sin bởi hệ thống truyền động của mẫu xe điện Xpres-T cũng của hãng Tata (cho công suất 41 mã lực và mô-men xoắn 105 Nm).

Tata Tigor Electric 2021 cung cấp phạm vị di chuyển lên tới 306 km, gần với phạm vi 312 km của Nexon EV (Nguồn: Gaadiwaadi)

Về pin, Tata Tigor Electric 2021 cho phép sạc từ 0 đến 80% trong vòng chưa đầy 60 phút bằng bộ sạc nhanh và khoảng 8,5 giờ với bộ sạc gia đình. Bên cạnh đó, pin có khả năng chống va đập và đạt chuẩn IP 67. Hãng cung cấp gói bảo hành pin và động cơ trong 8 năm hoặc trong phạm vi 16.000 km



Đối với nội thất và ngoại thất, Tata Tigor Electric 2021 có thiết kế tương tự bản chạy xăng nhưng được tinh chỉnh một vài chi tiết để mang đến cảm giác sắc nét và bắt mắt hơn như mặt lưới tản nhiệt với đường viền xanh lam, cụm đèn pha projector, logo EV, đèn LED định vị ban ngày (Daytime Running Lamps) trên cản dưới, đèn hậu LED, gương chiếu hậu sơn đen và vành hợp kim với điểm nhấn màu xanh.

Mặt lưới tản nhiệt mới với đường viền xanh lam, logo EV để phân biệt với bản chạy xăng và vành hợp kim với điểm nhấn màu xanh.

Bên trong khoang nội thất được làm mới với tông màu be và đen, nổi bật với màn hình hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng Harman 7 inch, điều hòa khí hậu tự động, nút bấm khởi động động cơ và nhiều chế độ lái.



Nội thất chiếc xe điện giá rẻ về cơ bản giống bản chạy xăng nhưng được tinh chỉnh lại.

Bên cạnh đó, Tata Tigor Electric 2021 được trang bị khá nhiều tính năng an toàn với trang bị túi khí kép phía trước, thắng ABS với EBD, camera quan sát phía sau, cảm biến đỗ xe phía sau và các trang bị tiêu chuẩn khác. Xe cũng đi kèm với công nghệ xe hơi được kết nối với hơn 30 tính năng hỗ trợ, bao gồm ra lệnh từ xa và chẩn đoán từ xa. Tata Tigor EV có xếp hạng an toàn Global NCAP 4 sao về độ an toàn.



Tata Tigor Electric 2021 hiện được phân phối dưới 02 màu tiêu chuẩn là xanh da trời (Tea Blue) và xám (Daytona Grey).