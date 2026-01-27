Xe điện chiến thuật Kalashnikov siêu cơ động xuất trận với sức tải đáng gờm

Xe điện Izh-ScootWay

Tập đoàn Kalashnikov của Nga thông báo đã chuyển giao một lô phương tiện vận tải chạy điện mới được phát triển cho một đơn vị quân đội để sử dụng trong “khu vực chiến đấu”.

Theo doanh nghiệp này, lô hàng gồm xe máy điện Izh-Enduro và xe scooter điện Izh-ScootWay do Kalashnikov tự sản xuất, kèm theo rơ-moóc đa dụng phục vụ vận chuyển hàng hóa.

Tất cả phương tiện đều được trang bị rơ-moóc có khả năng chở tối đa 200 kg, giúp binh sĩ di chuyển đạn dược, trang bị và vật tư tại những khu vực cơ động hạn chế, địa hình khó khăn.

Kalashnikov cho biết các mẫu xe mới được các chuyên gia tại trung tâm chế tạo mẫu của công ty phát triển trong năm 2025 theo sáng kiến nội bộ, dựa trên yêu cầu từ các khách hàng tiềm năng.

Các phương tiện được thiết kế để vận hành trong điều kiện mà phương tiện thông thường bị hạn chế bởi địa hình, khả năng quan sát hoặc các yêu cầu về tiếng ồn.

Xe điện “ít tiếng ồn” cho nhiệm vụ gần tiền tuyến

Xe máy điện Izh-Enduro và xe scooter điện Izh-ScootWay (loại hai chỗ ngồi, cơ động cao) được xếp vào nhóm phương tiện ít tiếng ồn, hướng tới các nhiệm vụ chiến đấu và nhiệm vụ đặc biệt đòi hỏi khả năng cơ động và giảm dấu hiệu âm thanh.

Kalashnikov nhận định các đặc tính này khiến nền tảng phù hợp cho hoạt động gần tuyến đầu, bao gồm nhiệm vụ tiếp tế và vận chuyển cự ly ngắn.

Doanh nghiệp cho biết cả 2 mẫu xe có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h và được thiết kế để hoạt động trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và môi trường địa hình.

Trong quá trình phát triển, các kỹ sư đã gia cố các điểm lắp, bổ sung cơ chế gắn rơ-moóc tháo lắp nhanh và cải thiện công thái học bốc xếp để hỗ trợ sử dụng nhanh trong điều kiện dã chiến.

Xe Izh-Enduro

Thông số Izh-Enduro và Izh-ScootWay

Kalashnikov cho biết xe máy điện Izh-Enduro nặng khoảng 100 kg, sử dụng pin lithium-ion, cho tầm hoạt động tối đa 100 km tùy điều kiện vận hành. Nền tảng này được thiết kế để chở một người lái và kéo rơ-moóc hàng hóa, đồng thời vẫn đảm bảo cơ động trên địa hình gồ ghề.

Trong khi đó, xe scooter điện Izh-ScootWay là phương tiện hai chỗ ngồi, có hành trình treo tăng lên, được thiết kế để chở hàng và chở thêm một người. Tổng tải trọng kết hợp tối đa của mẫu này lên tới 300 kg. Tương tự xe máy, xe có thể di chuyển tối đa 100 km sau một lần sạc và được thiết kế để sử dụng trên địa hình xấu cũng như tại các khu vực có điều kiện tiếp cận hạn chế.

Kalashnikov cho biết hiện các phương tiện được sản xuất theo lô hạn chế và chủ yếu dành cho các đơn đặt hàng đặc biệt. Công ty không công bố số lượng bàn giao cũng như đơn vị cụ thể tiếp nhận, với lý do cân nhắc về tác chiến.

Theo Kalashnikov, doanh nghiệp đang cung cấp nhiều loại trang bị cho lực lượng Nga, gồm vũ khí bộ binh, đạn tuần kích và các hệ thống mặt đất, với vai trò là một nhà sản xuất quốc phòng chủ chốt.

Việc đưa vào sử dụng xe máy và scooter điện được coi là bổ sung một nhóm trang bị mới nhằm cải thiện cơ động ở cấp độ chiến thuật.