Xe bọc thép 18 tấn của Mỹ tăng cường sức mạnh chiến trường cho Ukraine

Một công ty có trụ sở tại Rhode Island, Textron Systems, chuẩn bị bàn giao 65 phương tiện tác chiến cơ động (Mobile Strike Force Vehicles – MSFV), thuộc dòng Commando Select, cho Ukraine.

Đây là loại xe đã được chứng minh hiệu quả trong nhiều môi trường chiến đấu khắc nghiệt, được thiết kế dễ vận hành, dễ bảo dưỡng với phụ tùng, đào tạo và dịch vụ hỗ trợ sẵn có.

Theo hợp đồng trị giá 163,4 triệu USD, được ký kết thông qua sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) và cơ chế Bán hàng Quân sự Nước ngoài (FMS) từ Bộ Tư lệnh Hợp đồng Quân đội Mỹ tại Detroit Arsenal (ACC-DTA), Textron sẽ sản xuất và bàn giao số xe này nhằm tăng cường năng lực cơ động và phòng thủ cho lực lượng Ukraine.

Trong hơn hai thập kỷ qua, Textron Systems đã bàn giao hàng trăm xe Commando cho Quân đội Mỹ.

Ông David Phillips, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Hệ thống Không – Hải – Lục của Textron, cho biết: “Commando Select đã chứng minh khả năng hỗ trợ binh sĩ, hoạt động như một xe bọc thép chở quân, thực hiện nhiệm vụ di chuyển an toàn, hỗ trợ cảnh sát quân sự, các hoạt động hiến binh cũng như chỉ huy – kiểm soát để phục vụ các nhiệm vụ cơ động trên bộ.”

Hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt

Xe Commando Select được tin tưởng nhờ khả năng hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, cho phép binh sĩ thực hiện nhiệm vụ gần như ở bất cứ đâu.

Phương tiện này được trang bị khả năng bảo vệ kíp lái vượt trội, đồng thời mang lại tính cơ động cao hơn so với nhiều loại xe bọc thép cùng phân khúc trên thị trường.

Trong nhiều thập kỷ, Textron đã chế tạo và bàn giao hơn 10.000 phương tiện mặt đất cho nhiều khách hàng khác nhau. Dòng xe Commando nổi bật với gói tính năng toàn diện: hỏa lực mạnh mẽ, khả năng sống sót cao, cơ động và bền bỉ.

Thiết kế hiện đại giúp bảo vệ binh sĩ trong không gian nội thất thoải mái ngay cả khi tham chiến.

Commando Select có thể đảm nhiệm nhiều vai trò: xe chiến đấu bộ binh (IFV), trinh sát, xe chỉ huy – kiểm soát, xe cứu thương, xe bọc thép chở quân (APC) và phương tiện hỗ trợ đa năng. Tất cả đều được thiết kế để dễ vận hành, dễ bảo dưỡng với phụ tùng và dịch vụ sẵn có.

Khả năng sống sót và cơ động vượt trội

Textron khẳng định mọi xe Commando Select đều được tích hợp khả năng bảo vệ kíp lái đặc biệt. Tuy nhiên, khả năng sống sót cao không đồng nghĩa với việc hy sinh tính cơ động: phương tiện này vẫn mang lại khả năng di chuyển linh hoạt hơn nhiều loại xe bọc thép khác.

Xe Commando Select có thể tùy biến theo nhu cầu, cho phép binh sĩ thực hiện gần như mọi nhiệm vụ. Dù là xe chiến đấu bộ binh, xe trinh sát hay xe chỉ huy – kiểm soát, Commando Select luôn sẵn sàng hành động.

Với nhiều cấu hình khác nhau, nó cũng chứng minh hiệu quả trong vai trò xe cứu thương, xe bọc thép chở quân và phương tiện hỗ trợ đa năng.

Việc bàn giao 65 xe Commando Select nằm trong gói hỗ trợ quân sự của Mỹ, được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng thủ và cơ động trên chiến trường, trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.