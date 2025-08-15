Xe bán tải tháng 7/2025: Bất ngờ gọi tên Toyota Hilux, Ford Ranger không chỉ nhất phân khúc mà còn có thể làm được điều này

4 mẫu xe bán tải được ưa chuộng tại Việt Nam.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng tháng 7/2025. Theo đó, phân khúc xe bán tải có những điểm nhấn đáng chú ý.

Trong đó, Toyota Hilux vượt Mitsubishi Triton để vươn lên vị trí thứ 2 phân khúc này. Đây là lần thứ 2 mẫu xe này giữ vị trí vì nhì, trong khi Triton đã có tới 5 tháng. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm, Triton vẫn đang bán nhiều hơn 225 chiếc so với Hilux, doanh số lần lượt là 2.008 chiếc và 1.863 chiếc.

Mẫu xe Quý 1/2025 Quý 2/2025 Tháng 7/2025 Lũy kế 2025 Thị phần Ford Ranger 3.762 4.023 1.598 9.383 68,84% Mitsubishi Triton 1.000 816 272 2.088 15,32% Toyota Hilux 578 895 390 1.863 13,67% Isuzu D-Max 115 140 42 297 2,18%

Một điều không bất ngờ là Ford Ranger tiếp tục trở thành cái tên bán nhiều nhất với doanh số ghi nhận được là 1.598 chiếc. Nếu so sánh với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong khác trong báo cáo của VAMA, đây cũng là mẫu xe bán nhiều nhất. Với kết quả này, Ranger dễ trở thành xe bán xăng/dầu bán chạy nhất trong tháng 7 vừa qua.

Trong khi đó, Isuzu D-Max đang tỏ ra yếu thế và luôn chỉ ghi nhận doanh số rất thấp so với các đối thủ. Tính từ đầu năm đến nay, mẫu xe Nhật chỉ bán được 297 chiếc, chiếm 2,18% thị phần phân khúc.

Diễn biến doanh số phân khúc xe bán tải tại Việt Nam từ đầu năm 2025.

Với kết quả này, các chuyên gia cho rằng phân khúc bán tải dù chỉ mới bước qua tháng 7 nhưng có thể sớm nhận định thế cục. Nếu không có bất ngờ xảy ra, Ford Ranger nhiều khả năng sẽ về đích năm 2025 với vị trí dẫn đầu, Isuzu D-Max là cái tên xếp cuối cùng.

Trong khi đó, phân khúc này chỉ thực sự hấp dẫn khi theo dõi cuộc đua giành vị trí thứ 2 chung cuộc. Khoảng cách hiện nay giữa 2 cái tên Mitsubishi Triton và Toyota Hilux chỉ là 225 chiếc và hoàn toàn có thể bị khỏa lấp.

Cái tên cuối cùng trong phân khúc bán tải tại Việt Nam là Nissan Navara không được công bố doanh số bán hàng.Tuy nhiên, với việc thương hiệu Nissan đang mất dần chỗ đứng trên thị trường, mẫu xe này khó đạt được doanh số cao.