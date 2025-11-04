Xanh SM, Be phải vào cuộc vì phở Anh Hai

Mới đây, một tựa game do sinh viên người Việt Nam thực hiện vừa qua đã gây sốt cộng đồng mạng mang tên Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai). Không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ, tựa game này còn khiến cả những ứng dụng đặt đồ ăn được quan tâm hơn bao giờ hết.

Tựa game đang được nhiều người quan tâm nhất hiện nay

Được biết, Tiệm Phở của Anh Hai lấy cảm hứng từ một vùng quê ở Bắc Bộ, người chơi sẽ được hoá thân thành nhân vật Anh Hai và điều hành một quán phở có địa chỉ số 10 Đan Phượng, Hà Nội. Chính vì tựa game được rất nhiều người quan tâm nên địa chỉ 10 Đan Phượng, Hà Nội cũng được nhiều người dùng tìm kiếm trên Google lẫn các ứng dụng đặt đồ ăn như Xanh SM, Be. Họ đã tìm kiếm các từ khoá liên quan về tiệm phở này để kiểm chứng mặc dù địa chỉ này hoàn toàn là hư cấu và không có thật.

Sáng 3/11, trang chính thức của Xanh SM đã đăng tải bài viết về việc nhiều người dùng bất ngờ tìm kiếm các từ khoá về Tiệm Phở của Anh Hai tăng đột biến trong 2 ngày qua:

“Mọi người thực sự đã tìm kiếm Phở anh Hai - số 10 Đan Phượng.

Chúng tôi ghi nhận lượt tìm kiếm liên quan “Phở anh Hai” và “10 Đan Phượng” tăng mạnh trong 2 ngày vừa rồi trên cả mảng gọi xe lẫn mảng đặt đồ ăn của Xanh SM Ngon do sức ảnh hưởng của tựa game Indie Việt của một sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội.”

Xanh SM đăng bài viết về người dùng tìm kiếm quán phở 10 Đan Phượng

Không những thế, Xanh SM còn đăng tải cả hình ảnh để chứng minh người dùng thật sự tìm kiếm tiệm phở hư cấu này. Nhiều người dùng đã tìm kiếm các từ khoá trên ứng dụng đặt đồ ăn của Xanh SM như: “phở anh hai”, “10 Đan Phượng”,... Bài viết này của Xanh SM đã khiến cộng đồng mạng phải bật cười vì sự bắt trend vô cùng nhanh của thương hiệu.

Bên cạnh đó, ứng dụng Be cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng khi đăng tải hình ảnh nhân vật đại diện của thương hiệu “check-in” ngay kế bên tiệm Phở của Anh Hai. Thậm chí là đăng tải những bình luận hài hước khiến nhiều người tin rằng quán phở này là quán phở có thật như: “Phở Anh Hai đang làm thủ tục lên beFood”, “Nãy giờ thấy anh exciter chạy ngang mấy lần luôn”. Nhiều người dùng còn mở cả Google Maps để tìm kiếm quán phở Anh Hai - số 10 Đan Phượng ngoài đời thật.

be cũng nhanh chóng bắt trend

Được biết, đây là trò chơi indie Việt được phát triển bởi một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, ra mắt miễn phí trên nền tảng itch.io, hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh. Ngay từ những ngày đầu, game đã thu hút rất nhiều game thủ quan tâm. Có thể nói dù chỉ là một tựa game nhưng Tiệm Phở của Anh Hai đã thực sự trở thành hiện tượng thú vị khi khiến cả cộng đồng mạng và các ứng dụng đặt đồ ăn “vào cuộc” kiểm chứng.