Xác định nguyên nhân vụ cháy 4 nhà dân ở TP Thủ Đức

Theo Công an TP Thủ Đức, qua khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân vụ cháy 4 căn nhà là do chập điện. Cụ thể, ngọn lửa xuất phát từ căn nhà chứa quần áo cũ rồi nhanh chóng lan sang 3 nhà dân bên cạnh. Vụ cháy khiến nhiều tài sản ở 4 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn không có thương vong về người.



Lực lượng chức năng phong toả hiện trường.

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân sinh sống ở đường số 23, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện khói, lửa bốc lên từ một căn nhà chứa quần áo cũ trên đường này, nên vội hô hoán.

Người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Chỉ trong ít phút ngọn lửa bao trùm lên căn nhà và lan sang 3 nhà dân bên cạnh.

Lực lượng chức năng có mặt tiến hành dập lửa khống chế ngọn lừa. Nhiều người dân hiếu kì theo dõi nên lực lượng phải phát loa để giải tán đám đông nhằm phòng chống dịch Covid-19.