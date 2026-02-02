Xác định nguyên nhân nữ công nhân đang hát trong tiệc tất niên bất ngờ gục xuống, tử vong

Ngày 2-2, liên quan đến vụ nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TPHCM, cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi và lấy lời khai từ gia đình nạn nhân, công an xác định nguyên nhân ban đầu bà Đ.T.T.V. (55 tuổi, ngụ TPHCM) tử vong là do bệnh lý phù phổi.

Nhà hàng nơi bà V dự tiệc tất niên của công ty

Trong khi đó, phía người nhà của bà V. cũng cho biết, thời gian gần đây, bà V. có sử dụng thuốc để điều trị bệnh tim và phổi.

Tại buổi tiệc tất niên, bà V. cũng không sử dụng rượu bia.



Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin chiều 31-1, bà Đ.T.T.V. (55 tuổi, ngụ TPHCM) có dự tiệc tất niên của công ty được tổ chức tại một nhà hàng trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đến hơn 16 giờ cùng ngày, nữ công nhân này lên sân khấu hát.

Vừa hát được 1 lúc thì người phụ nữ bất ngờ ngã xuống sân khấu. Nhiều người lập tức chạy lên sân khấu sơ cứu, đưa bà V. đi cấp cứu. Bà V. tử vong sau khi nhập viện.

Công an sau đó đã đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh và tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.