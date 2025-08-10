Xác định nguyên nhân người đàn ông đấm đánh phụ nữ dã man ở sảnh chung cư Hà Nội

Nguyên nhân, diễn biến vụ người đàn ông đánh, đấm dã man một phụ nữ trước sự chứng kiến của nhiều trẻ nhỏ ở sảnh chung cư đang là tâm điểm chú ý. Trong quá trình điều tra ban đầu, công an đã xác định gia đình Ông Đ.C.T (31 tuổi, trú tại chưng cư ky Central 176 Định Công, Phương Liệt) có xảy ra mâu thuẫn từ trước với gia đình chị N.T. (28 tuổi, trú cùng chung cư).

Chị H.Y (thành viên ban quản trị tòa nhà) đã có những chia sẻ cụ thể hơn liên quan tới vụ việc trên VietNamNet. Chị này cho hay mình đã trao đổi với mẹ ruột của nạn nhân (chị N.T) và hiểu rõ hơn nguyên nhân vụ việc. Trước đó, có hai đứa trẻ khoảng 3 tuổi của 2 gia đình đã xảy ra mâu thuẫn với nhau. Hai người mẹ vì xích mích con trẻ mà cãi vã, bảo vệ đã phải ra can ngăn.

Tối 9/8, chị T. dẫn con đi siêu thị ở sảnh tầng 1 và vô tình gặp lại người phụ nữ kia. Đôi bên lại xảy ra mâu thuẫn, người phụ nữ kia gọi chồng - ông Đ.C.T., xuống giải quyết.

Thông tin trên Tuổi Trẻ, khi ông Đ.C.T. xuống đã yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã có hành vi bạo lực gây bức xúc.

Sau đó mọi người xung quanh can ngăn nên ông T. đi về nhà. Khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. về việc bị đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central. Ngay khi tiếp nhận, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa chị này đi khám thương tích.

Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa Đ.C.T. về trụ sở làm việc. Vụ việc đang được công an phường Phương Liệt tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như đã đưa tin trước đó thì vào sáng nay (10/8), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đấm, đánh liên tiếp một phụ nữ trong sảnh chung cư. Hành vi bạo lực với bất kể nguyên nhân gì khiến dư luận bức xúc.