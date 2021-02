Xác định nguồn lây Covid-19 từ Cẩm Giàng, công an Hải Phòng xét căn cứ xử lý hình sự nam điều dưỡng

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Trần Anh Cường cho biết, từ ngày 22-23/2, ngành Y tế Hải Phòng đã truy vết 311 trường hợp F1; 1.423 F2 tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19 Đ.T.P (nữ điều dưỡng Bệnh viện GTVT); 5 F1 và 56 F2 của ca bệnh N.V.Q (nam điều dưỡng Bệnh viện GTVT); 52 F1 tiếp xúc gần với ca bệnh Đ.M.T.

Theo ông Cường, qua hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngành Y tế xác định nguồn lây từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Hiện, ngành Y tế tập trung cao nhất để xác định F1, tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước đó, theo báo cáo sơ bộ của Sở Y tế Hải Phòng xác định, bệnh nhân N.V.Q có về Cẩm Giàng (Hải Dương) vào cuối thàng 1/2021.

Cụ thể, ngày 23/1/2021: 0h - 14h, bệnh nhân này có về Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương; 14h đến Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Ngày 24/1/2021: 9h-15h đến Thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương; 22h về Bệnh viện GTVT.

Ngày 27/1/2021: Sáng ở nhà; 12h đến BV GTVT; 19h-22h đến Cẩm Hoàng và Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.



Ngày 28/1/2021: Sáng ở nhà, 13h đến Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương; 17h-21h đến nhà BN Đ.T.P rồi về nhà.

Cũng theo ông Cường, từ ngày 22/2 đến nay, mới xét nghiệm và ghi nhận 2 trường hợp dương tính trong tổng số F1; hiện 1.737 mẫu ở thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên đã âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 23/2, ngành Y tế tiếp tục lấy gần 800 mẫu, đang tổ chức xét nghiệm.

Về khu vực cách ly y tế, hiện thành phố có khoảng gần 2.200 giường, thời gian tới bổ sung thêm 2.000 giường ở các khu cách ly y tế thành phố.

Đối với nguồn kinh phí mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trị giá 9,6 tỷ đồng, các thủ tục mua sắm đã hoàn thành, chỉ còn thủ tục thanh toán với nhà thầu để mang thiết bị về.

Riêng gói mua sắm thiết bị vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ xét nghiệm 20.000 mẫu, đến thời điểm này đang đợi Sở Tài chính thẩm định giá để trình UBND thành phố phê duyệt dự toán.

Ngành Y tế cũng đề xuất rà soát tất cả trường hợp đi/về từ Hải Dương và các vùng dịch khác để đưa vào cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân nam điều dưỡng mắc Covid-19, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng với mục tiêu cao nhất để truy vết các F1 và đang xem xét, điều tra căn cứ xử lý hình sự với người này.

Tuy nhiên, hiện nay BN N.V.Q đang ở trong môi trường cách ly, nên lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn, do đó, Công an TP sẽ tiếp tục khai thác tiền sử đi lại của BN.

Cũng trao đổi với PV, bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 Hải Phòng cho hay, hiện nay, cơ quan chức năng đang gửi mẫu của các bệnh nhân để giải mã gen nhằm xác định chính xác chủng virus. Đối với việc xử lý BN nam điều dưỡng, bà Xanh nói, hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra và sẽ xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật.