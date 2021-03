Xác định nghi can gây ra vụ nổ mìn tự chế tại tiệm vàng ở Hải Phòng

Đêm 17/3, một vị cán bộ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Hồng Bàng truy bắt một nam nghi can có hành vi ném mìn tự chế vào tiệm vàng Đức Đệ trên phố Hải Triều.

Điều tra ban đầu xác định, nghi can gây ra vụ nổ sống gần với tiệm vàng Đức Đệ. Thanh niên này chỉ ném mìn tự chế vào tiệm vàng và không cướp gì.

Lãnh đạo UBND phường Quán Toan cho biết, nam nghi phạm có biểu hiện "ngáo đá". Hiện công an vẫn đang tích cực truy bắt người này.

Trước đó, vào khoảng 18h15 phút ngày 17/3, một nam thanh niên bất ngờ xông vào tiệm vàng Đức Đệ nằm trên phố Hải Triều gây ra vụ nổ mìn tự chế.

Rất may vụ nổ không có thương vong về người.

Tuy nhiên, khi chủ tiệm vàng phối hợp cùng người dân truy bắt kẻ gây án thì hắn bất ngờ rút hung khí đâm một người dân bị thương rồi bỏ trốn.