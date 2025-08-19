HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xác định được người đánh tài xế ô tô gãy sống mũi ở TP HCM

Anh Vũ |

Sau khi chạy xe máy tự té ngã trước đầu ô tô, nam thanh niên đã ra tay đánh tài xế ô tô.

Liên quan vụ "tài xế ô tô bị đánh đến gãy sống mũi ở TP HCM", ngày 19-8, Công an TP HCM đang củng cố hồ sơ xử lý thanh niên 26 tuổi - người đánh tài ô tô gây xôn xao.

Xác định được người đánh tài xế ô tô gãy sống mũi ở TP HCM- Ảnh 1.

Nam thanh niên ra tay đánh tài xế.

Theo tài xế ô tô (30 tuổi, lái xe dịch vụ), hơn 0 giờ ngày 17-8, anh lái ô tô chở khách trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ). Do đoạn đường đang thi công, bị rào chắn nên anh đi sang làn đường ngược lại.

Lúc này một người đi xe máy tự ngã trước đầu ô tô. Sau đó, anh mở cửa, bước xuống nói chuyện với người đi xe máy.

10 phút sau, khi đang trao đổi, người đi xe máy bất ngờ chửi bới, ra tay đánh liên tiếp anh.

Tài xế ô tô cũng cho biết khi đến bệnh viện, anh được chuẩn đoán tràn dịch và gãy sống mũi.

Sau khi vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, Công an TP HCM vào cuộc truy xét, đưa người đi xe máy về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

