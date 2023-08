Xác định đối thủ lớn nhất cạnh tranh chức vô địch với U23 Việt Nam

Chỉ còn ít ngày nữa, giải U23 Đông Nam Á sẽ chính thức khởi tranh. U23 Việt Nam hướng tới giải đấu với mục tiêu bảo vệ chức vô địch, đồng thời hoàn thiện lực lượng để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng sau đó là Asiad 19 diễn ra tại Trung Quốc.

Nếu để tìm ra một đội bóng có khả năng cao nhất sẽ cạnh tranh chức vô địch cùng U23 Việt Nam thì đó có thể không phải chủ nhà Thái Lan mà là Indonesia, cho dù HLV Shin Tae-yong vắng một số trụ cột vì lý do nhóm cầu thủ này phải ở lại phục vụ CLB.

Truyền thông Indonesia hoàn toàn có cơ sở để đánh giá rằng U23 nước này đủ tiềm năng để vô địch giải U23 Đông Nam Á năm nay với lực lượng có không ít xáo trộn so với giải đấu gần nhất là SEA Games 32 (với đội U22 mà Indonesia chính là đội vô địch).

Đáng chú ý nhất trong đội hình của U23 Indonesia trước giải Đông Nam Á là việc khá nhiều cầu thủ từng khoác áo ĐTQG. Trong số 23 cầu thủ vừa được HLV Shin Tae-yong triệu tập, có ít nhất 6 ngôi sao trẻ từng khoác áo ĐTQG Indonesia gồm Ernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Alfandra Dewangga, Ramadhan Sananta và Adi Satryo. Điều này là hoàn toàn khác so với hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan chỉ tham dự giải Đông Nam Á với các nhân tố trẻ, hầu như chưa góp mặt ở ĐTQG.

Đội hình U23 Indonesia dự giải Đông Nam Á có nhiều nhân tố từng khoác áo ĐTQG.

Ngoài ra, U23 Indonesia vẫn sở hữu nhiều nhân tố được thi đấu thường xuyên ở cấp CLB. Theo trang Okezone, chỉ có Daffa Fasya chưa được ra sân phút nào ở giải Liga 1 2023-2024. Trong khi đó không ít cầu thủ đã trở thành trụ cột tại CLB thi đấu giải VĐQG như Ernando Ari tại Persebaya Surabaya, Adi Satryo tại PSIS Semarang…



Bên cạnh đó, danh sách 23 cái tên mà HLV Shin Tae-yong vừa triệu tập vẫn còn khoảng một nửa gương mặt từng thi đấu tại SEA Games 32, nơi mà họ đã chinh phục chức vô địch.

Nếu so sánh với Thái Lan, đội hình của "Voi chiến" có sự biến động lớn hơn nhiều do HLV Issara Sritaro đã thay đổi hơn 70% đội hình từ SEA Games 32. Đội hình của Thái Lan dự giải Đông Nam Á chỉ có đúng 3 gương mặt từng dự SEA Games là Thirawut Sawansan, Songchai Thongcham và Aphisit Sansikhammuan.

U23 Indonesia sẽ là đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á.

Trong khi đó, U23 Việt Nam thực tế cũng không dự giải U23 Đông Nam Á bằng lực lượng mạnh nhất. Lý do là bởi LĐBĐ Việt Nam quyết định thành lập tới hai đội U23 do hai HLV Troussier và Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Đội U23 do HLV Troussier đảm trách được coi là mạnh hơn, sẽ hướng tới vòng loại giải U23 châu Á trong khi đó đội hình của HLV Hoàng Anh Tuấn có nhiều nhân tố thuộc lứa U20, hướng tới giải U23 Đông Nam Á và Asiad. Tất nhiên, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có lợi thế riêng do được hội quân sớm, có quỹ thời gian khá dài để chuẩn bị trước giải. Ngoài ra những cầu thủ trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn cũng được đánh giá khá tài năng.



Với những yếu tố kể trên, U23 Indonesia vẫn được đánh giá cao trước thềm giải Đông Nam Á. Nhiều khả năng thay vì chủ nhà Thái Lan thì Indonesia mới là đối thủ lớn nhất sẽ cạnh tranh chức vô địch cùng U23 Việt Nam.