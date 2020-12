Công an lấy lời khai của thanh niên đạp tới tấp vào đầu nữ sinh sau va chạm giao thông

Chiều 8-12, đại diện công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, công an phường Tương Bình Hiệp vẫn đang lấy lời khai Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ tại phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), để điều tra làm rõ vụ việc người này đánh nữ sinh dã man sau khi va chạm giao thông vào chiều ngày 7/12.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Tấn Thành.

Trước đó, sau khi báo chí và mạng xã hội đưa tin và đăng tải clip nam thanh niên này hành hung dã man một nữ sinh sau va chạm giao thông. Rất nhiều người dân phẫn nộ tìm đến tận nơi ở của thanh niên này, để hỏi rõ về việc hành hung nữ sinh.

Sau đó, lực lượng công an đã đưa Thành về trụ sở công an phường, để lấy lời khai tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Theo ghi nhận, rất nhiều người dân bức xúc vẫn đang có mặt tại trụ sở công an phường theo dõi vụ việc.

Như trước đó đã đưa tin, một vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 7/12, tại đường Bùi Ngọc Thu, thuộc khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp.

Thời điểm này, người đàn ông điều khiển xe máy biển số 95E1-800.61 chở theo một người phụ nữ lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu thì bất ngờ sang đường. Lúc này, hai học sinh đi xe đạp điện đang đi sau không xử lý kịp đã tông vào xe của đôi nam nữ.



Người đàn ông dùng chân đá mạnh vào mặt nữ sinh.

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 xe ngã xuống đường. Tiếp đó, một phụ nữ điều khiển xe máy ngay sau hai học sinh cũng lao vào hiện trường vụ tai nạn văng xa vài mét.

Sau va chạm, người đang ông đi xe máy không giúp đỡ người bị nạn mà còn lao vào dùng chân đạp liên tiếp vào học sinh điều khiển xe đạp điện. Chưa thỏa mãn, người đàn ông này còn rút trong người ra một cây gậy ba khúc đánh liên tiếp vào em học sinh.

Được người dân lao ra ngăn căn, người này mới chịu dừng lại nhưng tiếp tục chửi bới, chỉ thẳng mặt đe dọa em học sinh. Sau đó, người đàn ông này chở người phụ nữ rời khỏi hiện trường.