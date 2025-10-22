Xabi Alonso cảnh giác mối đe dọa từ Juventus trong 'trận kinh điển bóng đá châu Âu'

Khephren Thuram (Juventus) và Kylian Mbappe (Real Madrid)

Lão Phu nhân đã không thắng bất kỳ trận nào trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 5 thua 1), bao gồm cả trận hòa với Borussia Dortmund và Villarreal khi bắt đầu chiến dịch Champions League. Juventus chỉ thắng một trong 11 trận sân khách gần nhất tại Champions League (hòa 5 thua 5), ​​mặc dù 4 trong 5 trận sân khách gần nhất của họ tại giải đấu này kết thúc với tỷ số hòa (thua 1).

Bất chấp phong độ gần đây, Alonso tin rằng Juventus vẫn sẽ là một mối đe dọa nguy hiểm, đặc biệt là với sự xuất hiện của Kenan Yildiz. Cầu thủ 20 tuổi này từng khoác áo đội trẻ Bayern Munich khi Alonso còn là cầu thủ của CLB Bundesliga.

"Đây là một trận kinh điển của bóng đá châu Âu; hai đội đã gặp nhau nhiều lần", Alonso nói. "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Tôi đã thấy một đội bóng khao khát chiến thắng. Chúng tôi được chơi trên sân nhà, và chúng tôi biết mọi người đến Bernabeu với mong muốn được xem một trận đấu lớn. Chúng tôi luôn cảnh giác. Bất kỳ đội bóng Italy nào đang gặp khó khăn đều có thể trở nên nguy hiểm. Chúng tôi không được quên lịch sử".

"Juventus là một đội bóng tuyệt vời, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Họ có những cầu thủ rất giỏi, và Yildiz là một trong số đó. Cậu ấy đã có sự phát triển vượt bậc. Tôi biết cậu ấy; cậu ấy đã từng ở Bayern khi tôi còn ở đó. Chứng kiến ​​sự tiến bộ của cậu ấy khiến tôi rất vui. Về mặt chiến thuật, Juventus là một đội bóng rất mạnh. Họ thay đổi vị trí rất nhiều và luân chuyển liên tục. Nếu bạn không tổ chức tốt, họ có thể phá vỡ thế cân bằng của bạn. Về mặt đó, chúng tôi phải chắc chắn, và khi có bóng, chúng tôi cần phải chơi theo chiều dọc và đưa trận đấu đến nơi chúng tôi muốn".

Thuram: Juventus 'không thể sợ hãi', ngay cả khi Mbappe 'xuất sắc nhất thế giới'

Cậu con trai của huyền thoại Lilian Thuram, Khephren Thuram khẳng định Juventus 'không thể sợ hãi' bất chấp những kết quả kém cỏi gần đây và khẳng định Kylian Mbappé và Ousmane Dembélé là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Tiền vệ Thuram đã cùng HLV Igor Tudor của Juventus tham dự buổi họp báo tại sân vận động Bernabeu ở Madrid vào thứ Ba, trước thềm trận đấu Champions League.

Juventus đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng. Lần gần nhất họ giành trọn ba điểm là trước Inter vào ngày 13-9. Hôm Chủ nhật, họ đã phải chịu thất bại đầu tiên trong mùa giải trước Como nhưng Thuram nói: “Chúng tôi đã nói chuyện, một cuộc họp nhỏ vì tôi nghĩ điều quan trọng là phải thảo luận về những gì đã xảy ra. Chúng tôi không cần phải sợ hãi. Chúng tôi có một HLV giỏi, người tin tưởng chúng tôi, vì vậy chúng tôi muốn cải thiện”.

“Trách nhiệm rất rõ ràng. Chúng tôi là cầu thủ, chúng tôi ra sân. Chúng tôi thắng và thua. Tôi biết mọi người thích nói về HLV, nhưng chúng tôi mới là kẻ đưa ra quyết định. Chúng tôi tin tưởng ông ấy, kế hoạch của ông ấy luôn rất rõ ràng và chúng tôi phải làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng. Nếu bạn sợ hãi, bạn sẽ không đến sân tập,” tiền vệ người Pháp tiếp tục. "Bạn không thể chơi với nỗi sợ hãi. Chúng tôi tin tưởng vào chính mình, vì vậy chúng tôi cần ra sân và giành chiến thắng. Bạn không sợ bất cứ điều gì.

“Chúng tôi biết mình sẽ phải đối đầu với một đội bóng mạnh vào ngày mai, nhưng Juventus cũng là một đội bóng mạnh, và muốn có kết quả tốt nhất. Mbappé là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nếu không muốn nói là xuất sắc nhất. Cậu ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng, đóng góp rất nhiều cho đội bóng. Tất cả chúng ta đều biết cậu ấy là một cầu thủ như thế nào”.

Cha của Thuram, Lilian, từng chơi ở Bernabeu và anh trai Marcus thậm chí còn ghi bàn vào lưới đội bóng Tây Ban Nha . Nhưng Khephren thổ lộ: “Tôi không nói chuyện với họ. Anh trai tôi biết cách ghi bàn vào lưới Madrid, nhưng tôi không nói chuyện với họ. Ngày mai chúng tôi sẽ đối đầu với đội bóng mạnh nhất thế giới, nhưng sẽ không có thêm áp lực nào nữa”.