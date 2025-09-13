Xà gồ Composite - Giải pháp kết cấu nhẹ, bền cho mọi công trình

Với đặc tính nhẹ, chống ăn mòn và độ bền vượt trội, sản phẩm này phù hợp cho nhiều loại công trình hiện đại như nhà xưởng, kho bãi, công trình ven biển hay khu vực có môi trường khắc nghiệt.

Xà gồ composite là gì?

Xà gồ composite là loại xà gồ được sản xuất từ nhựa polymer chất lượng cao kết hợp sợi thủy tinh gia cường (FRP). Nhờ công nghệ ép và định hình tiên tiến, sản phẩm có khả năng chịu lực tốt, không bị rỉ sét, ăn mòn như thép truyền thống. Đây là giải pháp tối ưu cho các công trình yêu cầu tuổi thọ lâu dài, tính thẩm mỹ và khả năng chống chịu môi trường.

Xà gồ nhựa Composite - Ảnh Sắt Thép SATA

Ưu điểm của xà gồ composite

Trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển và lắp đặt: Xà gồ composite nhẹ hơn nhiều so với thép hoặc gỗ, giúp giảm tải trọng công trình, đồng thời tiết kiệm chi phí nhân công và thời gian thi công.

Chống ăn mòn tuyệt đối: Nhờ thành phần sợi thủy tinh và nhựa đặc biệt, xà gồ composite không bị rỉ sét, không bị ăn mòn bởi hóa chất hay môi trường biển mặn.

Độ bền cơ học cao: Sản phẩm có khả năng chịu tải, chịu va đập tốt, ít bị cong vênh, duy trì tính ổn định trong thời gian dài.

Cách điện, an toàn khi sử dụng: Khác với thép, xà gồ composite không dẫn điện, đảm bảo an toàn cho các công trình gần nguồn điện hoặc môi trường đặc biệt.

Tuổi thọ vượt trội, tiết kiệm chi phí lâu dài: Với khả năng kháng thời tiết, xà gồ composite có tuổi thọ lên đến hàng chục năm, giúp chủ đầu tư giảm chi phí bảo dưỡng và thay thế.

Xà gồ nhựa Composite - Ảnh Sắt Thép SATA

Ứng dụng của xà gồ composite

Xà gồ composite được ứng dụng rộng rãi, từ làm khung kèo mái cho nhà thép tiền chế, nhà xưởng, nhà kho đến các công trình ven biển, khu công nghiệp hóa chất nhờ khả năng chống ăn mòn, đồng thời sử dụng trong nhà dân dụng, siêu thị, trung tâm thương mại yêu cầu thẩm mỹ và độ bền cao, cũng như trong giàn giáo, giá đỡ và hệ thống phụ trợ thi công.

Sắt thép SATA – Đơn vị cung cấp xà gồ composite uy tín

Sắt Thép SATA là nhà cung cấp xà gồ composite chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế với đa dạng quy cách và kích thước, giá cả cạnh tranh, ưu đãi cho đơn hàng lớn, cùng đội ngũ tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp hỗ trợ nhanh chóng, cam kết mang đến giải pháp kết cấu bền vững, hiệu quả và kinh tế nhất cho khách hàng.

