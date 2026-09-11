HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo trong các cơ sở ngầm

Hải Yến
|

Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo bằng các linh kiện tích trữ tại những cơ sở ngầm, theo The Wall Street Journal (WSJ).

- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo bằng các linh kiện tích trữ tại những cơ sở ngầm. The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin ngày 10/9, dẫn lời các quan chức Mỹ và Trung Đông nắm rõ tình hình.

“Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo bằng các linh kiện được tích trữ và trong các cơ sở ngầm, điều này làm suy yếu điều mà Mỹ và Israel gọi là một trong những thành tựu chính của cuộc chiến”, bài báo viết.

Theo nguồn tin, bất chấp những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các căn cứ tên lửa và cơ sở công nghiệp của Iran trong giai đoạn đầu cuộc chiến, nước này đang tích cực lắp ráp các tên lửa nhiên liệu lỏng, vốn cần được nạp nhiên liệu ngay trước khi phóng, cũng như các tên lửa nhiên liệu rắn có thể được lưu trữ trong trạng thái sẵn sàng phóng.

Ngoài ra, Iran đang tìm cách xây dựng các điểm lắp ráp mới dưới lòng đất nhằm tránh những cuộc tấn công tiếp theo.

Ngày 7/9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết, nước này lần đầu tiên tiến hành một vụ thử tên lửa chống hạm trực tiếp trên tàu sân bay Mỹ.

Theo quan chức này, ngay cả Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng không thể che giấu sự thật về cuộc tấn công này.

Theo IZ
Chuyên gia công nghệ: "Tôi đã hối hận khi mua điện thoại màn hình gập, thế nên đừng có phát cuồng iPhone Duo"
Tags

Iran

tên lửa đạn đạo

cơ sở ngầm

Israel

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

01:30
Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại