WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo trong các cơ sở ngầm

Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo bằng các linh kiện tích trữ tại những cơ sở ngầm, theo The Wall Street Journal (WSJ).

(Ảnh minh họa)

Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo bằng các linh kiện tích trữ tại những cơ sở ngầm. The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin ngày 10/9, dẫn lời các quan chức Mỹ và Trung Đông nắm rõ tình hình.

“Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo bằng các linh kiện được tích trữ và trong các cơ sở ngầm, điều này làm suy yếu điều mà Mỹ và Israel gọi là một trong những thành tựu chính của cuộc chiến”, bài báo viết.

Theo nguồn tin, bất chấp những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các căn cứ tên lửa và cơ sở công nghiệp của Iran trong giai đoạn đầu cuộc chiến, nước này đang tích cực lắp ráp các tên lửa nhiên liệu lỏng, vốn cần được nạp nhiên liệu ngay trước khi phóng, cũng như các tên lửa nhiên liệu rắn có thể được lưu trữ trong trạng thái sẵn sàng phóng.

Ngoài ra, Iran đang tìm cách xây dựng các điểm lắp ráp mới dưới lòng đất nhằm tránh những cuộc tấn công tiếp theo.

Ngày 7/9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết, nước này lần đầu tiên tiến hành một vụ thử tên lửa chống hạm trực tiếp trên tàu sân bay Mỹ.

Theo quan chức này, ngay cả Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng không thể che giấu sự thật về cuộc tấn công này.