World Cup 2026: Đã xác định xong 28/48 đội tuyển dự vòng chung kết

Cho đến nay đã xác định xong 28/48 quốc gia giành được suất tham dự World Cup 2026.

Ở kỳ giải lịch sử chứng kiến sự mở rộng lên 48 đội tuyển và lần đầu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, Bắc - Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) có 6 suất trực tiếp thì 3 trong số đó dành cho các chủ nhà. Hiện vẫn chưa xác định thêm đại diện nào khác. Ngoài ra, CONCACAF sẽ có thêm 2 suất vào vòng play-off liên lục địa.

Nam Mỹ (CONMEBOL) là châu lục hoàn thành vòng loại sớm nhất, xác định xong 6 suất trực tiếp gồm đương kim vô địch thế giới Argentina cùng Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay giành vé. Bolivia đã giành quyền tham dự vòng play-off liên lục địa.

Châu Á (AFC) đã xác định xong 8 suất trực tiếp, với Qatar và Saudi Arabia là những đội vừa hoàn thành nhiệm vụ sau vòng loại thứ 4. Các đội sớm giành suất gồm Australia, Iran, Uzbekistan, Jordan, Hàn Quốc và Nhật Bản. AFC còn một suất vào vòng play-off liên lục địa, là sự cạnh tranh giữa 2 đội nhì bảng vòng loại thứ 4 là UAE và Iraq. Họ sẽ đối đầu 2 trận trên sân nhà và sân khách vào tháng tới.

Châu Phi đã xác định xong 9 suất trực tiếp. Sau khi Cape Verde gây sốc với việc lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup vào thứ Ba, một ngày sau Nam Phi lần đầu tiên trở lại World Cup kể từ khi đăng cai giải đấu năm 2010. Những quyền lực Bờ Biển Ngà và Senegal cũng sẽ góp mặt, cùng với các đội giành vé sớm là Ghana, Algeria, Ai Cập, Morocco và Tunisia. Bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại châu Phi sẽ chơi ở vòng play-off vào tháng 11, và đội chiến thắng sẽ vào vòng play-off liên lục địa.

Các đội tuyển giành suất trực tiếp dự World Cup 2026 mới nhất.

Châu Đại Dương (OFC) lần đầu tiên có một suất chắc chắn, mà New Zealand đã giành được vào tháng 3. OFC có thể có thêm một suất nữa khi New Caledonia sẽ tham dự vòng play-off liên lục địa.

Châu Âu sẽ có 16 đội trực tiếp tham dự World Cup tiếp theo - nhiều hơn bất kỳ châu lục nào khác - và vòng loại hiện sẽ diễn ra cho đến tháng 11. Tuy nhiên, trong tháng 10 này, chỉ mới xác định tuyển Anh đã trở thành đội đầu tiên của châu Âu giành quyền tham dự World Cup 2026 sau chiến thắng 5-0 trước Latvia vào thứ Ba… Sau khi xác định xong 12 đội đầu bảng giành vé trực tiếp, các đội nhì bảng châu Âu sẽ thi đấu vòng play-off vào tháng 3 năm tới để xác định thêm 4 tấm vé còn lại.

Vòng play-off liên lục địa cũng diễn ra vào tháng 3 tại Mỹ, và sẽ có 6 đội sẽ tham dự. Trong đó Bolivia (Nam Mỹ) và New Caledonia (Châu Đại Dương) đã được xác nhận, cùng 2 đội đến từ CONCACAF và một đội đến từ mỗi khu vực châu Á và châu Phi. Thể thức như sau: 4 quốc gia có thứ hạng thấp nhất của FIFA sẽ thi đấu ở 2 trận bán kết, đội chiến thắng sẽ giành quyền vào thi đấu với một trong 2 đội có thứ hạng cao nhất. Đội chiến thắng ở 2 trận đấu này sẽ giành quyền vào World Cup.

Lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington, D.C (Mỹ) vào ngày 5-12-2025. World Cup 2026 sẽ diễn ra trong tháng 6 và tháng 7. Giải khai mạc tại sân Azteca ở Mexico City vào ngày 11-6. Trận chung kết được tổ chức vào ngày 19-7 tại sân MetLife (Mỹ)…