WHO: Thế giới đang đối mặt với tình hình nghiêm trọng, 3 điều cần làm nhanh như "cứu hỏa"

Thông báo tổ chức tọa đàm trực tuyến THÍ ĐIỂM CÁCH LY F0 VÀ F1 TẠI NHÀ: LÀM GÌ ĐỂ AN TOÀN? Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vào ngày 13/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ Y tế sẽ sớm ban hành hướng dẫn về việc thí điểm cách ly và điều trị F0 tại nhà ở TP HCM. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đây là 1 bước tiến trong công cuộc chống dịch của TP HCM nói riêng và cả nước nói chung, giải quyết tình trạng quá tải của hệ thống y tế, hứa hẹn đem lại hiệu quả trong công tác chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, cả phía cơ quan quản lý và người dân còn rất nhiều vấn đề cần làm rõ để đạt được hiệu quả của việc cách ly F0, F1 tại nhà nhưng vẫn đảm bảo được việc theo dõi, điều trị cho người dân. Buổi tọa đàm trực tuyến "THÍ ĐIỂM CÁCH LY F0 VÀ F1 TẠI NHÀ: LÀM GÌ ĐỂ AN TOÀN?" do Soha.vn tổ chức với mục đích giúp người dân hiểu được ý nghĩa, hiệu quả của việc cách ly F0, F1 tại nhà, những việc cần làm để tránh lây nhiễm cho người thân cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân. Buổi tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia: 1. BSCKII Nguyễn Hồng Hà, Nguyên phó giám đốc Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, Phó chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam. 2. Tiến sĩ Nguyễn Thu Anh, Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock, Đại học Sydney. 3. TS.BS. Đỗ Thiện Hải, Trưởng Khoa Nội tổng quát (Truyền nhiễm), Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương. Tọa đàm diễn ra vào 14h30 thứ 6 ngày 16/7/2021 trên page và web Soha.vn. Mời quý độc giả đón xem! Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về thí điểm cách ly F0 và F1 tại nhà, ngay bây giờ quý vị có thể gửi câu hỏi về địa chỉ email: songkhoe@soha.vn. Chúng tôi sẽ tổng hợp những câu hỏi tiêu biểu nhất để gửi tới các chuyên gia trong buổi tọa đàm.