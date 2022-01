WHO công bố tin tốt về Omicron, dự đoán hiệu quả vaccine Trung Quốc trước biến thể mới

Hôm qua (4/1), một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy biến thể Omicron ảnh hưởng đến đường hô hấp trên, gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến thể trước đó.

"Chúng tôi đang thấy ngày càng nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng Omicron ảnh hưởng phần trên của hệ hô hấp. Không giống như những biến thể khác tấn công phổi, gây ra bệnh viêm phổi nghiêm trọng", Quản lý Sự cố của WHO, ông Abdi Mahamud, nói với các nhà báo.

"Đó có thể là tin tốt, nhưng chúng ta thực sự cần nhiều nghiên cứu hơn để chứng minh điều đó".

Kể từ khi biến thể Omicron lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 11, dữ liệu của WHO cho thấy nó đã lan truyền nhanh chóng và xuất hiện ở ít nhất 128 quốc gia, khiến nhiều nơi ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục.

Tuy nhiên, trong khi số ca mắc tăng cao kỷ lục, tỷ lệ nhập viện và tử vong lại thấp hơn các giai đoạn khác của đại dịch.

"Những gì chúng ta đang thấy bây giờ là.... sự tách biệt mối liên hệ giữa số ca mắc và số ca tử vong", ông Mahamud nói.

Tuy nhiên, ông Mahamud cũng kêu gọi sự thận trọng, gọi Nam Phi là một khu vực khác biệt vì quốc gia này có dân số trẻ và nhiều yếu tố khác.

Và ông cũng cảnh báo rằng khả năng lây truyền cao của Omicron có nghĩa là nó sẽ trở thành biến thể thống trị trong vòng vài tuần ở nhiều nơi, đe dọa hệ thống y tế ở các quốc gia có tỷ lệ cao dân số chưa được tiêm chủng.

Tiêm chủng là một thử thách

Có bằng chứng cho thấy vaccine COVID-19 vẫn cung cấp một số biện pháp bảo vệ trước Omicron bằng cách tạo ra trụ cột thứ hai của phản ứng miễn dịch – các tế bào T, ông Mahamud nói.

Ông phân tích: "Dự đoán của chúng tôi là khả năng bảo vệ chống lại nguy cơ nhập viện vì bệnh nặng và tử vong (do Omicron) sẽ được duy trì". Đại diện WHO cho biết dự đoán này cũng được áp dụng cho vaccine do Sinopharm và Sinovac được sử dụng ở Trung Quốc, nơi số trường hợp nhiễm Omicron vẫn rất thấp.

"Thách thức không phải là vaccine mà là việc tiêm chủng và tiếp cận những nhóm dân cư dễ bị tổn thương".

Khi được hỏi về việc liệu có cần một loại vaccine đặc biệt để nhắm vào Omicron hay không, ông Mahamud cho biết còn quá sớm để trả lời nhưng bày tỏ nghi ngờ và nhấn mạnh rằng quyết định này cần có sự phối hợp toàn cầu và không nên để các nhà sản xuất tự quyết định.

Ông nói cách tốt nhất để giảm tác động của biến thể là đạt mục tiêu của WHO - tiêm chủng cho 70% dân số ở mỗi quốc gia, thay vì tiêm liều vaccine thứ ba và thứ tư ở một số quốc gia.

Khi số ca nhiễm Omicron tăng vọt, một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đã giảm thời gian cách ly bệnh nhân COVID-19 để cho phép những người không có triệu chứng trở lại làm việc hoặc đi học.

Ông Mahamud nói rằng các nhà lãnh đạo nên đưa ra quyết định dựa trên tình hình dịch cụ thể tại địa phương. Các nước phương Tây có số ca bệnh rất cao có thể xem xét cắt giảm thời gian cách ly để giúp các dịch vụ cơ bản tiếp tục hoạt động.

Tuy nhiên, những nơi đã đóng cửa phần lớn các dịch vụ tốt nhất nên duy trì thời gian cách ly đầy đủ 14 ngày.

"Nếu số ca nhiễm của bạn rất nhỏ, bạn nên đầu tư để giữ con số đó ở mức rất, rất thấp", Mahamud nói.

