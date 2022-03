WHO bất ngờ kêu gọi Ukraine tiêu hủy mầm bệnh nguy hiểm: Nga tố Kiev "làm điều khuất tất"

WHO khuyên Ukraine tiêu hủy mầm bệnh nguy hiểm

Theo Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới mới đây khuyến cáo Ukraine nên tiêu hủy các mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao trong các phòng thí nghiệm y tế công cộng của nước này để ngăn chặn "bất kỳ sự cố rò rỉ nào" có thể lây lan dịch bệnh cho người dân.

Các chuyên gia an ninh sinh học cho biết việc Nga đưa quân tới Ukraine và tấn công các thành phố của nước này đã làm tăng nguy cơ thoát khỏi mầm bệnh gây bệnh nếu bất kỳ cơ sở nào trong số đó bị hư hại.

Giống như nhiều quốc gia khác, Ukraine có các phòng thí nghiệm y tế công cộng nghiên cứu cách giảm thiểu các mối đe dọa từ các bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến cả động vật và con người, bao gồm COVID-19. Các phòng thí nghiệm của Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ, Liên minh Châu Âu và WHO.

Trả lời câu hỏi của Reuters về công việc của họ với Ukraine trước và trong khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự, WHO cho biết họ đã hợp tác với các phòng thí nghiệm y tế công cộng Ukraine trong vài năm qua để thúc đẩy các biện pháp an ninh giúp ngăn chặn "việc phát tán mầm bệnh do vô tình hoặc cố ý".

Ảnh: REUTERS

WHO cho biết: "WHO đã khuyến nghị mạnh mẽ Bộ Y tế Ukraine và các cơ quan có trách nhiệm khác để tiêu hủy các mầm bệnh có nguy cơ cao để ngăn chặn bất kỳ sự cố rò rỉ nào có thể xảy ra".

WHO không cho biết khi nào họ đưa ra khuyến nghị cũng như không cung cấp chi tiết cụ thể về các loại mầm bệnh hoặc chất độc được đặt trong các phòng thí nghiệm của Ukraine. Cơ quan này cũng không trả lời câu hỏi về việc liệu các khuyến nghị của họ có được tuân thủ hay không.

Các quan chức Ukraine ở Kyiv và tại đại sứ quán của họ ở Washington đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Nga tố Kiev tiêu hủy bằng chứng vũ khí sinh học

Hoạt động tại các phòng thí nghiệm của Ukraine đang là trung tâm của "cuộc chiến thông tin" ngày càng gia tăng kể từ khi Nga bắt đầu đưa quân vào Ukraine cách đây 2 tuần.

Hôm 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tiếp tục tuyên bố rằng Mỹ vận hành một phòng thí nghiệm tác chiến sinh học ở Ukraine, một cáo buộc đã bị Washington và Kyiv nhiều lần phủ nhận.

Bà Zakharova nói rằng các tài liệu mà lực lượng Nga tìm được ở Ukraine cho thấy "nỗ lực khẩn cấp nhằm xóa bằng chứng về các chương trình sinh học quân sự" bằng cách phá hủy các mẫu thí nghiệm.

Đáp lại, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine cho biết: "Ukraine hoàn toàn phủ nhận mọi cáo buộc như vậy". Người phát ngôn của chính phủ Mỹ cũng bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc của Zakharova, nói rằng Nga có thể sử dụng tuyên bố của mình như một cái cớ để triển khai vũ khí hóa học hoặc sinh học của riêng nước này.

Tuyên bố của WHO không đề cập đến chiến dịch vũ khí sinh học. Cơ quan này cho biết họ khuyến khích tất cả các bên hợp tác trong việc "xử lý an toàn và đảm bảo bất kỳ mầm bệnh nào mà họ gặp phải và liên hệ với sự hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết." WHO đề nghị sẽ giúp đỡ bất cứ khi nào có thể thông qua hướng dẫn kỹ thuật và điều phối.

Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ triệu tập vào ngày 11/3 theo yêu cầu của Nga để thảo luận về các tuyên bố của Moscow về các hoạt động sinh học của Mỹ ở Ukraine.

Được biết, Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/3 cho rằng lực lượng quân sự Nga đã phát hiện bằng chứng "Ukraine tìm cách xóa dấu vết chương trình sinh học quân sự do Lầu Năm Góc tài trợ".

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố những tài liệu để đưa ra cáo buộc tương tự. Những tài liệu từ các phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học của Ukraine ngày 24/2 liên quan đến việc tiêu hủy khẩn cấp các mầm bệnh nguy hiểm như bệnh than, tả, dịch hạch nhằm che giấu hành động vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về vũ khí sinh học và độc tố.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 10/3 cho biết quân đội nước này đã thu được những tài liệu cho thấy chi tiết về hoạt động quân sự - sinh học tại Ukraine , bao gồm cả vận chuyển vật liệu sinh học từ Ukraine ra nước ngoài.

Tướng Konashenkov trong cuộc họp báo ngày 10/3. Ảnh: BQP Nga.

"Mục đích của hoạt động này, cũng như các nghiên cứu sinh học khác ở Ukraine được Lầu Năm Góc cấp vốn, là xây dựng cơ chế để bí mật phát tán các mầm bệnh chết người.

Mỹ lên kế hoạch thử nghiệm mầm bệnh trên chim, dơi và bò sát. Các phòng thí nghiệm sinh học tại Ukraine đã thí nghiệm các mẫu virus corona trên dơi", tướng Konashenkov nói.

Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng phòng thủ bức xạ, hóa học và sinh học của Lực lượng vũ trang Nga, nói với các phóng viên rằng Nga phát hiện hơn 30 phòng thí nghiệm Ukraine được cho là có liên quan đến sản xuất vũ khí sinh học.



Ông Kirillov cho rằng nghiên cứu về vũ khí sinh học ở Ukraine có 3 hướng chính:

Đầu tiên là, theo Lầu Năm Góc, giám sát tình hình sinh học tại các khu vực được đề xuất để thuận tiện cho việc triển khai quân đội từ các quốc gia thành viên NATO.

Thứ hai là thu thập các chủng vi khuẩn có hại và chuyển chúng sang Mỹ.

Theo ông, hướng thứ ba là nghiên cứu các tác nhân vũ khí sinh học có triển vọng đặc biệt ở một nơi nhất định, có các ổ dịch tự nhiên và có thể lây truyền sang người.

Trong ngày 8/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng tố cáo Mỹ điều hành nhiều phòng thí nghiệm sinh học nguy hiểm tại Ukraine. Ông Triệu kêu gọi tất cả các bên liên quan đảm bảo tính an toàn của các cơ sở này và Mỹ nên công bố thông tin về loại virus được lưu trữ cũng như nghiên cứu đang được thực hiện.

https://soha.vn/who-bat-ngo-keu-goi-ukraine-tieu-huy-mam-benh-nguy-hiem-nga-to-kiev-lam-dieu-khuat-tat-20220311113600583.htm