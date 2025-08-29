VW T-Roc 2025 - SUV cùng cỡ Corolla Cross nâng đời với 2 màn hình khủng, có bản thể thao, dễ ‘hot’ nếu về Việt Nam

Kể từ khi ra mắt năm 2017, mẫu xe được mệnh danh là SUV của Golf có tên T-Roc đã đạt doanh số ấn tượng hơn hai triệu chiếc trên toàn cầu. Điều này đã thúc đẩy Volkswagen phát triển thế hệ thứ hai với giá khởi điểm tại Đức là 30.845 euro (tương đương 950 triệu đồng).

Kích thước tổng thể của Volkswagen T-Roc 2025 được gia tăng đáng kể so với thế hệ trước. Chiều dài xe đạt 4.373 mm (tăng 122 mm), chiều rộng 1.828 mm (tăng 9 mm), chiều cao 1.562 mm (tăng 9 mm) và chiều dài cơ sở 2.631 mm (tăng 28 mm). Sự thay đổi này mang đến không gian để chân rộng rãi hơn cho hàng ghế sau và khoang hành lý có dung tích lên đến 475 lít (tăng 30 lít). Kích thước của mẫu xe này có thể so sánh với Toyota Corolla Cross đang bán tại Việt Nam.

Ngoại hình T-Roc 2025 gây ấn tượng mạnh với dải đèn LED chạy ngang toàn bộ phần đầu và đuôi xe. Logo VW phía sau xe cũng được chiếu sáng màu đỏ, tạo điểm nhấn độc đáo. Đặc biệt, phiên bản R-Line màu Vàng Canary nổi bật với thiết kế thể thao và cá tính. Khách hàng cũng có thể tùy chọn thêm logo VW phát sáng ở phía trước, đèn chiếu sáng LED ma trận IQ.Light, ghế massage và màn hình hiển thị head-up HUD.

Việc sử dụng cần số gắn trên vô lăng giúp giải phóng không gian bảng điều khiển trung tâm, tạo chỗ cho bộ sạc điện thoại không dây. Bảng đồng hồ kỹ thuật số được thiết kế lại hoàn toàn với màn hình máy tính bảng 10 inch độc lập, thay vì nằm trong cụm đồng hồ truyền thống. Màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 10,4 inch hoặc 12,9 inch tùy bản. Các cửa gió điều hòa được thiết kế ẩn, mang đến vẻ hiện đại và tinh tế.

Về hệ truyền động, ban đầu T-Roc 2025 chỉ được trang bị động cơ mild-hybrid 1.5L eTSI 48V, sản sinh công suất 116 hoặc 150 PS, dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, Volkswagen cho biết sẽ sớm bổ sung thêm hai phiên bản hybrid (cũng dẫn động cầu trước), một phiên bản mild-hybrid 2.0L TSI với hệ dẫn động bốn bánh 4Motion và phiên bản hiệu suất cao T-Roc R. Tất cả các phiên bản đều sử dụng hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp, loại bỏ hoàn toàn hộp số sàn.

Được phát triển dựa trên nền tảng MQB evo, T-Roc 2025 được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình Travel Assist với chức năng tự động chuyển làn đường, ACC và hỗ trợ đỗ xe bằng điện thoại thông minh với bộ nhớ. Volkswagen tự hào tuyên bố T-Roc 2025 có hệ số cản gió Cd 0,29, giảm 10% so với thế hệ trước, giúp cải thiện hiệu suất khí động học.