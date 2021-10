Vượt hơn 200km từ TP.HCM tới quê thì cha mất, Trung tá công an 'phá lệ' đưa thanh niên kịp về nhìn mặt lần cuối

Vietnamnet đưa tin, tối ngày 14/10/2021, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến tận chốt kiểm soát, tìm gặp Trung tá Nguyễn Hoài Hận và Trung úy Lâm Thanh Toàn đang làm nhiệm vụ tiếp đón người dân về từ các tỉnh, thành để trao Thư khen đột xuất.

Trung tá Nguyễn Hoài Hận, Trưởng Công an phường Đông Xuyên (TP Long Xuyên) và Trung úy Lâm Thanh Toàn, cán bộ Công an phường Đông Xuyên được khen ngợi vì có thành tích trong công tác hỗ trợ nhân dân từ vùng dịch về quê trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Trước đó, tối 10/10, anh Đặng Văn Vương Linh (ở xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân) đến chốt kiểm soát rưng rưng trình bày với các cán bộ rằng khi đang trên đường từ TP.HCM về quê do thì cha ruột vừa từ trần.

Gia đình đang chờ anh Linh về nhìn mặt lần cuối trước khi khâm liệm nhưng theo quy định anh phải cách ly tạm thời trước khi được quê nhà đưa về các khu cách ly tập trung.

Nếu phải cách ly như vậy thì anh Linh sẽ không thể nhìn mặt cha lần cuối, việc có thể khiến anh day dứt cả đời này. Lắng nghe tâm sự của anh Linh, Trung tá Hận đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo Công an TP Long Xuyên.

Sau đó, Công an TP Long Xuyên đã đồng ý cho Trung tá Nguyễn Hoài Hận cùng Trung úy Lâm Thanh Toàn chạy xe chuyên dụng đưa anh Linh khẩn trường về nhà để làm tròn đạo nghĩa.

Hành động đẹp của chỉ huy và cán bộ Công an phường Đông Xuyên trong lúc tỉnh đang tiếp nhận hàng nghìn lượt nhân dân về quê mỗi ngày, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thư khen và biểu dương tinh thần "Vì nhân dân phục vụ".

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang, hai cán bộ công an đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép: Vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng, chống dịch và hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Mới đây, Trung tá Nguyễn Hoài Hận cũng có hành động đẹp khi phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện giúp cho chị Huỳnh Ngọc Phụng trú tại thành phố Châu Đốc có người thân vừa qua đời về tới nhà an toàn, kịp thời lo hậu sự cho người thân.

