Vườn quốc gia Taroko - Cách di chuyển và những địa điểm không thể bỏ qua

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách di chuyển đến công viên Taroko thuận tiện nhất, đồng thời gợi ý những địa điểm nổi bật không thể bỏ qua khi đến đây. Cùng tham khảo nhé!

Giới thiệu chung về vườn quốc gia Taroko

Taroko National Park (太魯閣), tên gọi bắt nguồn từ ngôn ngữ Truku của người bản địa, mang ý nghĩa là "tuyệt vời và xinh đẹp". Được thành lập vào năm 1986, Taroko sở hữu diện tích hơn 120.000 ha và là vườn quốc gia lớn thứ hai tại Đài Loan (Trung Quốc). Nơi đây còn nổi tiếng với những dãy núi hùng vĩ – có đỉnh cao hơn 3.700 m so với mực nước biển, tạo nên khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục hiếm có.

Địa chỉ: Số 291, Fushi, thị trấn Xiulin, huyện Hoa Liên, Đài Loan

Giá vé: Miễn phí (xe đưa đón nội khu đến các điểm tham quan: 25 Đài tệ/người)

Giờ mở cửa: 8:00 – 17:00

Làm thế nào để đến công viên Taroko?

Có hai cách phổ biến để di chuyển đến vườn quốc gia Taroko:

Cách 1: Di chuyển bằng phương tiện công cộng

- Từ ga Tân Thành (Xincheng Station): Đây là ga gần Taroko nhất, chỉ cách khoảng 5 km. Từ quảng trường trước nhà ga, bạn có thể bắt xe buýt Hualien Bus, Taiwan Tourist Shuttle hoặc xe buýt Taroko tuyến 302 để đến khu thắng cảnh Taroko một cách thuận tiện.

- Từ ga Hoa Liên (Hualien Station): Nếu bạn xuất phát từ trung tâm Hoa Liên, ga này cách Taroko khoảng 26 km. Du khách có thể bắt xe buýt Hualien Bus hoặc Taiwan Tourist Shuttle ngay tại quảng trường nhà ga để đến công viên.

Cách 2: Thuê xe hoặc đi theo nhóm tour

- Nếu muốn chủ động về thời gian và thoải mái di chuyển giữa các điểm tham quan, bạn có thể chọn thuê ô tô riêng hoặc tham gia tour nhóm trong ngày.

Những địa điểm không thể bỏ qua khi đến với vườn quốc gia Taroko

Nằm cheo leo trên vách đá cẩm thạch giữa thiên nhiên hùng vĩ, Trường Xuân Tự là ngôi đền mang kiến trúc truyền thống đặc trưng với tông màu đỏ nổi bật. Ngôi đền được xây dựng để tưởng niệm những công nhân đã hy sinh trong quá trình làm đường qua hẻm núi Taroko. Đến đây, du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính mà trước đây chỉ thường thấy qua phim ảnh, đồng thời lắng nghe âm thanh suối chảy róc rách bên dưới – một khung cảnh vừa linh thiêng vừa yên bình.

Đường mòn Shakadang (砂卡礑步道 – Shakadang Trail)

Được mệnh danh là một trong những cung đường đi bộ đẹp nhất của vườn quốc gia Taroko, đường mòn Shakadang kéo dài men theo con suối cùng vách núi đá hùng vĩ. Hai bên đường là những dãy núi cao và vực sâu uốn lượn, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa kỳ vĩ. Dòng suối Shakadang trong vắt chảy qua những tảng đá cẩm thạch và đá gneis, khiến nơi đây trở thành điểm check-in yêu thích của du khách ưa thích khám phá thiên nhiên.

Cầu treo Buluowan (布洛湾山月吊桥 – Buluowan Suspension Bridge)

Đây là cây cầu treo dài và cao nhất tại Taroko, nối liền hai ngọn núi hùng vĩ. Đứng trên cầu, bạn có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh dòng suối xanh ngọc uốn lượn bên dưới và những vách đá dựng đứng hai bên – một bức tranh thiên nhiên đầy ấn tượng. Nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng để ngắm cảnh, chụp ảnh và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của Taroko.

Suối nước nóng Wenshan (文山溫泉 – Wenshan Hot Spring)

Ẩn mình giữa núi rừng Taroko, suối nước nóng Wenshan là địa điểm lý tưởng để thư giãn sau một ngày dài khám phá. Nguồn nước khoáng nơi đây giàu khoáng chất, mang lại cảm giác ấm dịu và dễ chịu ngay từ khi chạm vào. Giữa làn hơi nước bốc lên và không khí trong lành của vùng núi, việc ngâm mình trong suối nước nóng Wenshan chính là trải nghiệm giúp bạn tái tạo năng lượng và hòa mình trọn vẹn với thiên nhiên.

Nếu du lịch tự túc Đài Loan, bên cạnh những điểm đến quen thuộc như Đài Bắc hay Cao Hùng, bạn hãy thử dành một ngày ghé thăm Hoa Liên để khám phá vườn quốc gia Taroko nhé!