[NÓNG] Vũng Tàu phát hiện thêm 2 thuyền viên tàu Indonesia dương tính SARS-CoV-2: 20 người và thi thể vẫn trên tàu neo ngoài biển

Ngày 24/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã lấy 20 mẫu để xét nghiệm lần 2 cho 20 thuyền viên tàu Ocean Amazing. Thông tin mới nhất trên báo Tiền Phong chiều nay cho hay đã có thêm 2 trường hợp dương với SARS-CoV-2 và 2 trường hợp không khẳng định (nghi ngờ).

Được biết, đến hiện tại 20 thuyền viên của tàu Ocean Amazing chưa làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam và vẫn đang trên tàu neo ngoài vùng biển. Thi thể thuyền viên tử vong vẫn còn để trên tàu.

Cũng trong hôm nay, ngày 24/2, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Phạm Minh An – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, do các thuyền viên đang ở trên tàu neo ngoài biển, thi thể thuyền viên tử vong cũng chưa đưa vào bờ, do đó không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Sau thông tin 5 thuyền viên tàu hàng Indonesia dương tính với SARS-CoV-2, ngày 24/2, trên các tuyến phố tại TP.Vũng Tàu khá vắng vẻ (Ảnh: Tiền Phong)

Theo thông tin trước đó, tàu Ocean Amzing khởi hành từ Indonesia ngày 20/2 và đang trên đường đi giao hàng. Khi đi ngang qua vùng biển Việt Nam thì 1 thuyền viên tử vong chưa rõ nguyên nhân nên các thuyền viên đã thông báo với lực lượng chức năng Việt Nam nhờ cứu trợ.



Nhận được thông báo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn bờ biển, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 20 thuyền viên (không lấy mẫu xét nghiệm người tử vong).

Theo thông báo kết quả xét nghiệm, trong số 20 thuyền viên thì có 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 1 trường hợp nghi ngờ.

Để có kết quả chính xác hơn, ngày 22/2, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi các mẫu này đến Viện Pasteur TP HCM để xét nghiệm trình tự gene.

"Nếu kết quả lần 2 vẫn còn trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thì chủ tàu sẽ xin phép quay về Indonesia để thay đổi toàn bộ thuyền viên, khử trùng tàu, sau đó sẽ quay lại Việt Nam để xếp dỡ hàng", lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ trên Báo Thanh Niên.

(Tổng hợp)