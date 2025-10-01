Vừa nhận án phạt từ FIFA, đội tuyển Malaysia lại sắp có thêm 4 cầu thủ nhập tịch?

Theo án phạt từ FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano bị cấm thi đấu 12 tháng.

LĐBĐ Malaysia đang thực hiện quá trình kháng án. Nhưng trong khi chưa có phản hồi từ FIFA, nhóm 7 cầu thủ nói trên sẽ không được tham gia thi đấu. Chính vì thế, đội tuyển Malaysia phải gấp rút thay đổi kế hoạch cho 2 trận gặp Lào thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10.

Chuyên gia người Malaysia Mohd Fauzi Pilus đưa ra danh sách 4 cầu thủ nhập tịch có thể được bổ sung lên đội tuyển Malaysia: “Việc 7 cầu thủ nhập tịch tạm thời bị cấm thi đấu không làm đội tuyển Malaysia quá lo lắng. HLV Cklamovski vẫn có các cầu thủ nhập tịch khác có thể đảm đương trọng trách.

Sẽ thật lãng phí nếu chúng ta không sử dụng Jordan Mintah, cầu thủ mới nhập tịch Malaysia vào tháng 8/2025. Trình độ của Jordan Mintah chưa bằng Figueiredo, nhưng cậu ấy hoàn toàn có thể thử sức trong trận gặp Lào.

Jordan Mintah có thể sắp chơi trận ra mắt đội tuyển Malaysia

Ngoài ra, tôi thấy có Hong Wan đủ khả năng trở thành kiến trúc sư ở hàng tiền vệ. Cậu ấy là một cầu thủ thông minh, đặc biệt là khi xử lý bóng trước vòng cấm địa của đối phương, và sở hữu khả năng điều tiết trận đấu. Bên cạnh đó là Ryan Lambert và Kobe Chong”.

Jordan Mintah là tiền đạo gốc Ghana. Sau 5 năm thi đấu tại Malaysia, chân sút cao 1m82 vừa được nhập tịch để thi đấu giải VĐQG với tư cách nội binh. Hong Wan từng thuộc biên chế CLB Wolves của giải Ngoại hạng Anh trước khi về Malaysia chơi bóng. Tiền vệ này đã có dịp tập trung cùng tuyển Malaysia vào năm 2022 nhưng chưa có trận đấu chính thức nào.

Ryan Lambert sinh ra tại Malaysia nhưng trưởng thành trong môi trường bóng đá tại Australia và Hà Lan. Cầu thủ 27 tuổi trở lại Malaysia từ năm 2021 và chưa từng khoác áo ĐTQG. Kobe Chong hiện đang chơi cho CLB Worcester City (Anh) và từng trải qua một số học viện có tên tuổi nhất định như Cagliari hay West Brom.

Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia Dollah Salleh nhận xét về tình thế của HLV Cklamovski:

“Đúng là có một vài sự chậm trễ trong quá trình lập kế hoạch, nhưng dù thế nào đi nữa, với tư cách là một huấn luyện viên, ông Cklamovski phải biết nếu có điều gì tiêu cực xảy ra, ông ấy phải có kế hoạch dự phòng. Bởi vì Malaysia có nhiều cầu thủ chất lượng. HLV Cklamovski phải có sự tin tưởng để quyết định lựa chọn cầu thủ nào”.

HLV Cklamovski đau đầu với tình hình lực lượng của tuyển Malaysia

Chỉ chưa đầy một năm trước, đội tuyển Malaysia từng bị loại ngay vòng bảng AFF Cup 2024 khi không có dàn cầu thủ nhập tịch từ Nam Mỹ. Khi ấy, đội bóng áo vàng hòa Campuchia và phải rất chật vật mới thắng được Timor Leste.

Rõ ràng, HLV Cklamovski không muốn hình ảnh này lặp lại. Nhà cầm quân người Australia đang chạy đua với thời gian để đảm bảo tuyển Malaysia có được lực lượng tốt nhất có thể cho loạt trận tháng 10/2025.

Tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 lúc này, tuyển Malaysia tạm dẫn đầu với 6 điểm, nhiều hơn Việt Nam và Lào 3 điểm. Tuy nhiên, nếu AFC đưa ra án phạt bổ sung trong vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch trái phép, tuyển Malaysia có thể bị trừ điểm.