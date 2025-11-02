Vừa mua bảo hiểm xong, nhập viện nhưng bị từ chối bồi thường: Một lý do mà nhiều người không ngờ tới!

Trong bảo hiểm, thời gian chờ (waiting period) là khoảng thời gian mà nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra trong giai đoạn này, công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ chi trả cho một số quyền lợi nhất định. Quy định này được ghi rõ trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Hiểu một cách đơn giản, người mua bảo hiểm cần trải qua một khoảng thời gian nhất định kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, trước khi được quyền yêu cầu bồi thường đầy đủ.

Theo Thông tư 67/2023/TT-BTC, thời gian chờ được tính từ ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất. Mỗi quyền lợi sẽ có một mốc thời gian khác nhau: 30 ngày đối với các trường hợp ốm đau, bệnh thông thường; 60 ngày cho các ca sảy thai, nạo thai theo chỉ định bác sĩ; 90 ngày đối với bệnh mạn tính hoặc bệnh đặc biệt; 270 ngày với quyền lợi sinh đẻ; và 365 ngày cho các bệnh có sẵn.

Riêng các sự kiện bảo hiểm do tai nạn thì thời gian chờ không được áp dụng – nghĩa là người được bảo hiểm sẽ được chi trả ngay nếu rủi ro xảy ra. Với những hợp đồng được tái tục liên tục, thời gian chờ cũng sẽ tự động được duy trì, đảm bảo quyền lợi liền mạch.

Nhiều người đặt câu hỏi: "Tại sao lại phải chờ? Mua bảo hiểm để được bảo vệ, chứ không phải để chờ đợi." Thực tế, thời gian chờ là cơ chế bắt buộc nhằm bảo vệ cả doanh nghiệp lẫn người tham gia. Đối với công ty bảo hiểm, đây là công cụ quản lý rủi ro giúp ngăn chặn các trường hợp khách hàng cố tình trục lợi – ví dụ như biết mình đang mắc bệnh nhưng mới mua bảo hiểm để được chi trả. Nếu không có khoảng thời gian này, quỹ bảo hiểm có thể bị bội chi, gây mất cân đối và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Ở chiều ngược lại, người tham gia bảo hiểm cũng là đối tượng được hưởng lợi gián tiếp. Khi các hành vi gian lận bị hạn chế, quyền lợi chi trả của tất cả khách hàng đều được đảm bảo công bằng, mức phí duy trì ở mức ổn định và hệ thống bảo hiểm vận hành bền vững hơn. Nói cách khác, thời gian chờ là cơ chế bảo vệ lợi ích chung, giúp duy trì "sức khỏe" cho quỹ bảo hiểm – nền tảng của mọi hợp đồng bảo vệ.

Thực tế, không ít tranh chấp trong bảo hiểm phát sinh chỉ vì người mua chưa hiểu rõ quy định này. Một số trường hợp ký hợp đồng xong, ngay sau đó đi khám bệnh và nộp yêu cầu bồi thường, nhưng lại bị từ chối chi trả do chưa hết thời gian chờ. Khi đó, cả khách hàng lẫn doanh nghiệp đều rơi vào thế khó xử, trong khi mọi điều khoản đã được quy định rõ ràng ngay từ đầu

Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, người tham gia bảo hiểm cần chủ động đọc kỹ hợp đồng, đặc biệt là các mục liên quan đến thời gian chờ của từng quyền lợi như bệnh tật, thai sản hay bệnh có sẵn. Việc duy trì hợp đồng liên tục cũng rất quan trọng, bởi nếu để gián đoạn, thời gian chờ có thể bị tính lại từ đầu, làm mất quyền lợi. Ngoài ra, nên trao đổi trực tiếp với tư vấn viên hoặc đại lý bảo hiểm để nắm rõ phạm vi, điều kiện và thời điểm được chi trả.

Khi hiểu đúng và tuân thủ thời gian chờ, người tham gia sẽ tránh được rủi ro bị từ chối bồi thường, đồng thời tận dụng tối đa giá trị bảo vệ của hợp đồng. Bởi bảo hiểm không chỉ là một sản phẩm tài chính – đó còn là cam kết dài hạn cho sự an tâm và bảo vệ tương lai.