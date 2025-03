"Vua màn hình lớn" cao cấp của Samsung giảm mạnh: Không thua kém S25 Plus mà giá rẻ hơn gần 10 triệu

Dòng Galaxy S24 bao gồm bộ tứ với trang bị cực kỳ mạnh và vẫn đang là những chiếc flagship ấn tượng vào năm 2025. Với người dùng thích flagship nhưng tài chính không quá mạnh, bộ 4 Galaxy S24 hiện là những lựa chọn cực kỳ hấp dẫn.

Trong đó, S25 Plus là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của S24 Plus, với những ai thích sử dụng flagship Samsung màn hình lớn nhưng không đủ tiền mua S25 Plus thì S24 Plus được xem là một sự lựa chọn đáng cân nhắc.

2 mẫu điện thoại này sở hữu nhiều điểm tương đồng mà mức giá hiện tại chênh lệch khá nhiều. Với S24 Plus, khách hàng có thể tiết kiệm tới gần 10 triệu đồng so với việc mua phiên bản kế nhiệm là S25 Plus.

Samsung Galaxy S25 Plus ra mắt với giá từ 27,9 triệu VNĐ cho phiên bản 256GB và 31,5 triệu VNĐ cho phiên bản 512GB. Trong khi, giá của S24 Plus dao động chỉ từ 18 triệu đồng với phiên bản tương tự.

So với thời điểm ra mắt năm ngoái, S24 Plus cũng đã giảm mạnh tới gần 9 triệu đồng (thời điểm vừa ra mắt S24 Plus có giá bán 26,99 triệu đồng).

Vậy 2 mẫu điện thoại này có điểm gì khác biệt?

Về thiết kế: Galaxy S25 Plus nhẹ hơn

Về mặt thiết kế, có thể thấy hai điện thoại Galaxy S25 Plus và S24 Plus có ngoại hình khá tương đồng và không khác biệt nhau nhiều về kích thước cũng như trọng lượng.

Samsung cho biết S25 Plus đã được tối ưu để nhẹ hơn 7 gram so với thế hệ trước nhưng bạn sẽ khó có thể nhận ra sự khác biệt khi cầm hai điện thoại này trên tay.

Galaxy S24 Plus có kích thước 158.5 x 75.9 x 7.7 (HxWxD, mm). Trọng lượng nặng 167 g. Galaxy S25 Plus nhẹ hơn, với chỉ 160g.

S24 Plus

Ở mặt trước, cả Galaxy S25 Plus và S24 Plus đều sở hữu màn hình đục lỗ hiện đại để chứa camera selfie và có viền bezel các cạnh khá mỏng. Chúng đều sở hữu khung viền nhôm cứng cáp, có 4 góc được bo tròn.

Ở mặt sau, cả hai điện thoại đều sử dụng thiết kế phẳng hiện đại và sử dụng chất liệu kính cao cấp. Chúng còn có hệ thống 3 camera nằm ở góc trên cùng bên trái, điểm khác biệt là S25 Plus có các ống kính đi kèm họa tiết hình tròn đồng tâm được đặt giữa ống kính.

Bộ đôi này đều hỗ trợ kháng nước, chống bụi chuẩn IP68.

Về màn hình: Tương đồng nhau

So sánh Galaxy S25 Plus và S24 Plus về màn hình, hai điện thoại này có sự tương đồng lớn về thông số. Chúng đều sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X có kích thước 6.7 inch, hỗ trợ độ phân giải Quad-HD+, tần số quét thích ứng 1-120Hz và độ sáng tối đa 2,600 nits. Kích thước màn hình này thậm chí không thua kém là bao so với mẫu smartphone cao cấp nhất của Samsung hiện tại là S25 Ultra (6,7 inch so với 6.8 inch).

Về hiệu năng: Galaxy S25 Plus mạnh mẽ hơn

Cung cấp sức mạnh cho Galaxy S24 Plus là con chip Exynos 2400. Trong khi đó, Galaxy S25 Plus sử dụng chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy mạnh mẽ, đi kèm hệ thống tản nhiệt được cải tiến lớn hơn 15%.

Do đó, mẫu Galaxy S thế hệ mới sẽ cho hiệu năng mạnh mẽ hơn thế hệ trước nhất là khi chơi các tựa game nặng trong thời gian dài hay render video 4K.

Về bộ nhớ, cả Galaxy S25 Plus và Galaxy S24 Plus đều cung cấp cho người dùng RAM 12GB và các tùy chọn bộ nhớ trong 256GB/512GB cho khả năng đa nhiệm ấn tượng cũng như không gian lưu trữ rộng rãi.

Về phần mềm, Galaxy S25 Plus được cài sẵn giao diện người dùng One UI 7 dựa trên hệ điều hành Android 15 khi ra mắt, mang đến một số tính năng AI thú vị như Tìm kiếm thông minh qua đàm thoại, cho phép người dùng sử dụng lời nói để tìm kiếm ảnh, cài đặt, tin nhắn, lịch, ghi chú,...chỉ với thao tác một chạm đơn giản. Điểm đặc biệt của tính năng này là nó hỗ trợ cả tiếng Việt, có thể hiểu giọng nói của nhiều vùng miền và tông giọng khác nhau.

Bản cập nhật này còn mang đến thanh Now Bar mới với cách thức hoạt động giống tính năng Dynamic Island của Apple. Nó có thể hiển thị thông tin tập luyện của Samsung Health, điều khiển phát lại nhạc, bộ đếm thời gian và nhiều thông tin chi tiết khác có liên quan theo ngữ cảnh ở màn hình khóa.

Ngoài ra, người dùng còn nhận được tính năng Tóm tắt thông minh, có thể tóm tắt những thông tin quan trọng như chất lượng giấc ngủ, sự kiện trong ngày, dự báo thời tiết, nhắc nhở lịch trình hay đề xuất các thói quen cá nhân.

Hiện tại, Galaxy S24 Plus vẫn đang chạy giao diện người dùng One UI 6.1 dựa trên hệ điều hành Android 14.

Cả hai điện thoại đều nhận được 7 năm cập nhật hệ điều hành cũng như vá bảo mật.

Về camera: Tương tự nhau

Galaxy S25 Plus và Galaxy S24 Plus sở hữu hệ thống camera tương tự nhau gồm cảm biến chính 50MP, siêu rộng 12MP và camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang 3x ở mặt sau. Camera selfie ở mặt trước đều là cảm biến 12MP hỗ trợ chụp ảnh selfie và gọi video call với chất lượng rõ ràng.

Tuy nhiên,khả năng quay video trên Galaxy S25 Plus với sự trợ giúp của AI được đánh giá cao hơn nhờ những cải tiến ấn tượng.

Theo đó, công ty đã dùng các thuật toán phần mềm để giảm nhiễu, tăng độ chi tiết và lọc âm thanh, qua đó mang đến những thước phim chất lượng hơn. Ngoài ra, AI sẽ giúp người dùng chọn ra những bức ảnh chân dung đẹp nhất với khả năng chỉnh sửa khuôn mặt hay tính năng khẩu độ ảo mang tới khả năng thay đổi khẩu độ như máy ảnh DSLR.

Về pin và thời gian sử dụng: Tương đồng nhau

Cả hai điện thoại đều sở hữu pin 4,900 mAh với hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W, không dây 15W và ngược không dây 4.5W. Do đó, thời lượng sử dụng pin của chúng không quá khác biệt nhau và dư sức đáp ứng tốt một ngày dài sử dụng của người dùng.

Dưới đây là bảng so sánh 2 mẫu máy Galaxy S25 Plus và Galaxy S24 Plus:

Galaxy S25 Plus và Galaxy S24 Plus đều là những flagship đáng mua của Samsung ở thời điểm hiện tại. Nếu bạn muốn tiết kiệm một số tiền và không có nhu cầu chơi game nặng trong thời gian dài thì S24 Plus là lựa chọn đáng để cân nhắc. Còn nếu thích trải nghiệm những tính năng AI mới nhất và thường xuyên chơi game nặng mà không quá quan tâm đến tài chính thì có thể chọn mẫu máy vừa ra mắt của Samsung Galaxy S25 Plus.