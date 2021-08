"Vua lỳ đòn" phimmoi.net có thể kiếm bao nhiêu tiền mỗi năm?

Ngày 19/8, Công an TP.HCM chính thức khởi tố hình sự vụ án Xâm phạm quyền tác giả liên quan đến website phimmoi.net - trang phim lậu lớn nhất Việt Nam, đồng thời truy vết được người đứng sau web phim lậu nổi tiếng này.



WEB PHIM LẬU "LỲ ĐÒN" NHƯ THẾ NÀO TRƯỚC KHI BỊ KHỞI TỐ HÌNH SỰ?

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định người cầm đầu website phimmoi.net là Nguyễn Tuấn Tú (quê Lâm Đồng). Từ năm 2014, người này đã xây dựng một website phimmoi.net để chiếu phim trực tuyến miễn phí trên nền tảng mạng internet.

Sau đó, Tú đã thuê hai người có trình độ kỹ thuật lập trình cao để lập trình, quản trị, vận hành website phim lậu này. Để có nguồn thu bất chính, các đối tượng này đã tiến hành sao chép, khai thác, sử dụng, trình chiếu, truyền đạt các tác phẩm điện ảnh có bản quyền đến công chúng và kinh doanh quảng cáo sản phẩm trên trang phim lậu này.

Điều đáng chú ý, nhóm của Tú đã liên tục vi phạm bản quyền của phim khi chiếu lên những bộ phim mới mà chưa có sự cho phép của các bên liên quan. Thêm đó, những người đứng sau web phim lậu phimmoi.net còn kinh doanh quảng cáo, dịch vụ trái phép để thu lợi bất chính với số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm.

Công an TP.HCM chính thức khởi tố nhóm đối tượng cầm đầu trang web phimmoi.net vào ngày 19/8.

Phimmoi.net là một trang phim lậu lớn nhất Việt Nam. Trang web này chuyên cung cấp đến người xem những bộ phim bom tấn của nhiều nước trên thế giới, có phụ đề tiếng Việt và hoàn toàn miễn phí. Những bộ phim chiếu trên truyền hình hay thậm chí là mới ra rạp cũng được cập nhật vô cùng nhanh chóng trên trang web lậu này.

Mặc dù là trang web phim lậu, chuyên sao chép trái phép các bộ phim điện ảnh có bản quyền của nhiều nước những trang web này chưa một lần bị đánh sập. Bởi trước đó, website phim lậu này từng liên tục đổi tên miền, từ phimmoi.net đến phimmoiz.net rồi sang phimmoizz.net để qua mặt cơ quan chức năng.

Trong quá khứ, họ đã có nhiều lần ‘thoát xác’. Sau khi bị đánh sập lần 1 năm 2020 thì quay lại thêm 2 chữ z thành phimmoizz, rồi khi bị đánh sập lần hai năm 2021 tiếp tục quay trở lại bằng cách thêm 1 chữ i thành phimmoiizz!

Cụ thể, từ đêm ngày 17/6/2020, trang phim lậu lớn phimmoi.net đã không thể truy cập được bằng cách thông thường và hiện dòng thông báo "We’re sorry but the page you’re booking for could not found".

Tuy nhiên khi bật phần mềm Hotspot Shield để truy cập internet bằng VPN, người dùng vẫn có thể truy cập vào trang phim lậu này nhưng chỉ có thể xem được trailer của phim.

Nhanh chóng sau đó, trên fanpage của trang phim lậu lớn nhất này hiện có 21.000 thành viên đã có dòng thông báo một đường dẫn mới có thể truy cập nhanh và không cần phải thông qua VPN. Sau khi chặn tên miền, phimmoi.net quay trở lại và đổi sang phimmoizz.net.

Đến tháng 2/2021, trước tình hình xem phim lậu, trao đổi phim lậu phổ biến tại Việt Nam, báo cáo từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) mang tên "Các thị trường mua bán các sản phẩm giả mạo sở hữu trí tuệ và vi phạm bản quyền năm 2020" đã chỉ đích danh 3 website vi phạm và 2 trong đó phổ biến tại Việt Nam.

Nội dung của bài Báo cáo cho hay: "Phimmoi là website xem phim tiếng Việt, cung cấp trái phép hàng ngàn bộ phim điện ảnh và truyền hình của Mỹ. Tên miền phimmoi.net đã bị chặn bởi Việt Nam, tuy nhiên người dùng được chuyển hướng sang phimmoizz.net. Địa chỉ web mới cho tới giờ vẫn là một trong những trang web nổi tiếng nhất tại Việt Nam".

Đến tháng 3/2021, công ty Morning Consult có Văn phòng Đại diện thương mại ở Mỹ đã tố cáo đích danh trang web phim lậu này vì hành vi đăng tải trái phép hàng nghìn bộ phim và chương trình truyền hình. Ngay lập tức tên miền phimmoi.net đã bị chặn.

Tuy nhiên, sau đó phần lớn truy cập chuyển sang phimmoizz và trang web này vẫn hoạt động trở lại một cách bình thường.

Lần 'thoát xác' thứ 2 của phimmoi.net

Tiếp theo, ngày 24/4/2021, người dùng phát hiện website xem phim lậu lớn nhất Việt Nam phimmoizz.net bất ngờ bị "bay màu". Cụ thể, khi truy cập vào tên miền này, người dùng chỉ nhận được thông báo bằng tiếng Anh với nội dung ‘Error 522’.

Đáng nói, chỉ ít giờ sau, một số cư dân mạng lại phát hiện một website phim lậu với tên miền phimmoiizz.net bất ngờ hoạt động trở lại. Đây được cho là tên miền mới do phimmoi.net đổi sang để ‘qua mặt’ cơ quan chức năng.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết, trang web phim lậu này đều sử dụng tên miền quốc tế, có giá thành rất rẻ, chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng/năm. Vì vậy, tình trạng cứ mỗi khi có một trang web phim lậu "chết" đi, sẽ ngay lập tức xuất hiện một website khác thay thế là điều không thể tránh khỏi.

Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến website: www.phimmoi.net, xảy ra tại TP.HCM. Đồng thời, đề nghị phía bị hại là các tác giả, chủ sở hữu bản quyền, đại diện chủ thể quyền đến trụ sở Công an TP.HCM (PC03 - Đội 9) tại địa chỉ: 674 đường 3/2, phường 14, quận 10 để gặp Điều tra viên Lê Trung Luân.

Hiện, Nguyễn Tuấn Tú và những người liên quan đã được công an mời đến làm việc để phục vụ công việc điều tra vụ án.

ÔNG CHỦ WEB PHIM LẬU VỐN 0 ĐỒNG NHƯNG THU TIỀN TỶ MỖI TUẦN

Phimmoi.net được biết đến rộng rãi từ khoảng năm 2010 và trước khi bị ‘sờ gáy’, nó có khoảng hơn 100 triệu lượt truy cập/tháng.

Vào trang phimmoiizz.net, đập ngay vào mắt người xem là quảng cáo bài bạc, trong đó, ngay trên đầu trang hiển thị quảng cáo cho sòng bạc trực tuyến L. với các thông tin hấp dẫn như "tỉ lệ cược cao nhất thị trường", mỗi ngày nhận miễn phí 200 triệu đồng... bao gồm dịch vụ bao lô, đánh đề, game xổ số, sòng bạc trực tuyến, game slot, bắn cá, đấu thể thao, đá gà/đua ngựa...

Dưới trang, bên trái là quảng cáo game bắn cá, bên phải quảng cáo cho nhà cái N. cũng chuyên dịch vụ cá cược thể thao, thể thao ảo, lô đề, casino...Bấm ngẫu nhiên vào nhiều bộ phim đăng tại đây, trong 5 giây đầu tiên người xem bắt buộc phải coi quảng cáo của sòng bạc online.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, lý do khiến những website phim lậu như phimmoi tìm cách sống sót bất chấp vi phạm pháp luật, là bởi tiền thu lại từ các banner quảng cáo và content quảng cáo khá thơm tho.

Theo bảng báo giá của phimmoi.net được thu thập bởi một số người trong lĩnh vực quảng cáo, lượng truy cập Phimmoi.net tháng 03/2020 từ 01/03/2020 đến 31/03/2020 là 27.875.518 người. Bảng giá banner của phimmoi có giá cao ngất ngưỡng, với vị trí thấp nhất là 150 triệu đồng/tuần và cao nhất lên đến 2 tỷ/tuần.

Báo giá quảng cáo baner PC của phimmoi

Theo bảng báo giá này, với 36 vị trí banner mỗi tháng ông chủ của phim mới có thể thu về cả trăm tỷ đồng nếu các vị trí được lấp đầy. Không chỉ có doanh thu khủng, ít người biết rằng để duy trì một trang phim lậu với doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng, chủ nhân của nó chỉ bỏ ra rất ít chi phí.

Cụ thể, thay vì đầu tư máy chủ lưu trữ phim, các trang web phim lậu tận dụng tài nguyên của các ông lớn như Google, Facebook để lưu trữ và phát lại, từ đó tạo ra hình thức kinh doanh vốn 0 đồng.

Tuy nhiên cách làm dần trở nên lỗi thời khi Google có một số biện pháp ngăn chặn. Ngoài ra cách làm trên cũng phát sinh một số chi phí và không đảm bảo tính ổn định cho web phim lậu. Vì vậy, người làm web lậu phải bỏ tiền mua những tài khoản Google Drive không giới hạn dung lượng của sinh viên với giá từ 150.000-300.0000 đồng để lưu trữ.

Bên cạnh đó, Google có cơ chế khóa những liên kết với lượng truy cập tăng bất thường. Điều này khiến các web lậu mất thời gian chuẩn bị nhiều liên kết, phòng ngừa trường hợp bị khóa link và vô số các rủi ro về bản quyền khác.

Nhưng với Facebook mọi chuyện lại khác. Chủ web phim không phải bỏ bất kỳ chi phí nào để lưu trữ trên nền tảng này.

"Trước làm trên Google Drive họ phải bỏ một đồng vốn mới có bốn đồng lời. Bây giờ, với Facebook, họ không cần bỏ một đồng vốn nào nữa mà hệ thống còn ổn định hơn nhiều", anh Thái Sơn, một lập trình viên website tại quận Bình Thạnh, TP.HCM chia sẻ.

Vị trí banner trên giao diện mobile của phimmoi.net có giá cao nhất lên đến 180 triệu đồng/tuần

Bản demo vị trí banner trên mobile của phimmoi

Theo phân tích kỹ thuật của anh Sơn, đầu tiên các chủ web phim chỉ cần tạo một fanpage trên Facebook, đăng tải những bộ phim ở chế độ riêng tư để tránh việc Facebook quét bản quyền từng bộ phim. Bởi mạng xã hội này không xét bản quyền các video riêng tư, anh Sơn nói thêm.

Sau khi hoàn thành bước đăng tải, chủ web phim sẽ thực hiện stream (phát) phim về trang web bằng cách kiểm tra mã nguồn trang Facebook có video, tìm đường dẫn sau đoạn mã sd_src_no_ratelimit: tương ứng với chuẩn SD và hd_src_no_ratelimit: tương ứng chuẩn HD.

"Với nguồn này, video sẽ không còn giao diện xem như trên Facebook với tên người đăng, số lượt xem...", anh Sơn chi sẻ.

Tuy nhiên liên kết này có tuổi thọ nhất định. Cụ thể sau 4 tiếng, Facebook sẽ làm mới chúng một lần. Thế nhưng, chỉ với một vài dòng code đơn giản, chủ trang web đã có thể tạo ra công cụ tự động lấy liên kết mới nhất từ Facebook mỗi khi người dùng xem phim.

Theo ghi nhận, hầu hết trang web phim lậu, vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn như phimmoi, phimbathu... đều chuyển sang sử dụng sever video của Facebook thay thế cho Google.

Trong số đó, nhiều trang cố tình ẩn đi liên kết Facebook để không bị lộ nguồn lưu video, tránh việc bị một trang khác sẽ đánh cắp. Và như thường lệ, ứng dụng JWplayer, phần mềm stream phim trứ danh trong giới web lậu cũng được sử dụng để tạo trình phát đẹp mắt cho trang.

Phần mềm này được bán với giá 1.000 USD/năm. Tuy nhiên để cắt giảm toàn bộ số tiền bỏ ra, chủ web còn bẻ khóa luôn cả phần mềm hỗ trợ này.

Theo một số nguồn tin, phimmoi.net, trang xem phim lậu có lượng truy cập cao nhất Việt Nam thu phí một ô quảng cáo lên đến 25 triệu/tuần, một đoạn TVC trước khi chiếu phim cũng ở mức gần 20.000 đồng/1.000 lượt xem.

Như vậy, hai vấn đề gây tốn kém nhiều nhất để làm web phim là sever (máy chủ) và mua bản quyền phim đều được chủ các website giải quyết với số tiền bỏ ra gần như bằng 0. Chính sự dễ dàng xây dựng và nguồn lợi cực khủng đem lại, web lậu đang trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng OTT trong nước.