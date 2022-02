Vừa ký hợp đồng "khủng" với Nga, Trung Quốc lại vội bán khí đốt sang EU: Liệu có uẩn khúc?

Hợp đồng năng lượng "khủng" giữa Nga và Trung Quốc

Hãng tin Reuter đưa tin, ngày 4/2, Nga đã ký kết một hợp đồng cung cấp khí đốt cho Trung Quốc trong 30 năm thông qua một đường ống mới và sẽ được thanh toán bằng đồng euro, củng cố một liên minh năng lượng giữa Moscow và Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong quan hệ với phương Tây về vấn đề Ukraine và một số vấn đề khác.

Theo Reuters, Gazprom - công ty độc quyền về xuất khẩu khí đốt bằng đường ống của Nga - đã đồng ý cung cấp cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) 10 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm.

Thỏa thuận mới trùng với chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh.



Nga và Trung Quốc lên kế hoạch về đường ống dẫn khí đốt mới. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin từ Bắc Kinh cho biết, khí đốt của Nga từ đảo Sakhalin ở vùng Viễn Đông sẽ được vận chuyển qua đường ống xuyên Biển Nhật Bản tới tỉnh Hắc Long Giang ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, đạt mức 10 tỷ mét khối mỗi năm vào khoảng năm 2026.

Các cuộc thảo luận giữa hai công ty đã bắt đầu vài năm trước sau khi khởi động "Sức mạnh Siberia" - một đường ống cung cấp khí đốt cho Trung Quốc dài 4.000 km. Nguồn tin cho biết, các cuộc đàm phán đã được đẩy nhanh thời gian gần đây sau khi Bắc Kinh đặt ra mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060.

Nguồn tin này cho biết: "Tình trạng thiếu hụt than của Trung Quốc vào năm ngoái là một lời cảnh tỉnh rằng khí đốt tự nhiên có giá trị đặc biệt. Đó là lý do tại sao CNPC quyết định thực hiện thỏa thuận đường ống cung cấp khí đốt mới".

Nguồn tin cho biết thêm, giá bán trong hợp đồng khí đốt mới sẽ tương tự như giá bán của "Sức mạnh Siberia", đồng thời cho biết thêm rằng cả hai bên đều "khá hài lòng" với thỏa thuận đó.

Thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến triển vọng nhập khẩu khí hóa lỏng của Trung Quốc.

Ken Kiat Lee – chuyên gia phân tích của công ty tư vấn toàn cầu về dầu khí FGE cho biết: "Khí đốt từ Nga có thể được cung cấp cho miền Bắc Trung Quốc với giá cạnh tranh hơn so với khí hóa lỏng".

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết trong một báo cáo vào cuối tháng 1 rằng, Trung Quốc sẽ vẫn là quốc gia đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng nhập khẩu khí hóa lỏng, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ giảm từ mức 17% vào năm 2021 xuống 9% vào năm nay do nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga gia tăng và sự suy giảm tổng thể trong tăng trưởng nhu cầu khí đốt.

Mỹ - châu Âu hợp tác về an ninh năng lượng

Trong một diễn biến khác, trang web của Nhà Trắng cuối tháng 1 đã công bố thông tin rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã ra tuyên bố chung về hợp tác Mỹ - châu Âu trong an ninh năng lượng: hai bên sẽ cùng hợp tác về an ninh năng lượng và tính bền vững trong châu Âu.

Ngoài ra, tuyên bố cũng chỉ ra rằng, hai bên đang làm việc cùng nhau để hướng tới việc đảm bảo cung cấp khí đốt một cách liên tục, đầy đủ và kịp thời cho Liên minh châu Âu (EU) từ các nguồn khác nhau trên toàn cầu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải). Ảnh: Getty

Kể từ đầu mùa đông năm nay, các yếu tố như giảm trữ lượng khí đốt ở châu Âu và cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đã làm bùng phát một cuộc khủng hoảng năng lượng hiếm gặp ở châu Âu. So với cùng kỳ năm ngoái, giá khí đốt ở châu Âu đã tăng 800%.

Tuy nhiên, do căng thẳng giữa Nga và phương Tây tăng cao do vấn đề Ukraine, EU đã từ chối mua thêm khí đốt từ Nga. Do đó, đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2 đã hoàn thành đã không được đưa vào sử dụng, điều này càng làm trầm trọng thêm của cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.

Mối quan hệ xấu đi giữa Nga và phương Tây tiếp tục đẩy giá năng lượng ở châu Âu lên cao, đồng tạo ra cơ hội hiếm có cho các nhà cung cấp khí đốt của Mỹ. Trong một khoảng thời gian, Mỹ đã bán một lượng lớn khí hóa lỏng cho châu Âu, và thậm chí nhiều tàu chở khí hóa lỏng của Mỹ ban đầu được vận chuyển đến châu Á đã được chuyển hướng sang châu Âu và bán với giá cao.

Trung Quốc cũng bán khí đốt cho châu Âu

Trang Bloomberg của Mỹ gần đây đưa tin, Trung Quốc - nước mua khí đốt lớn nhất thế giới - đã đưa ra một kế hoạch chưa từng có: bán lại nguồn khí đốt của mình, để làm giảm nhiệt cuộc khủng hoảng thiếu nhiên liệu toàn cầu đang khiến cho giá khí đốt tăng kỷ lục vào mùa đông này.

Về sự việc này, bài báo cho rằng, động thái của Trung Quốc đã gây bất ngờ cho thế giới bên ngoài và gây ra tình trạng bán tháo khí đốt giao ngay từ châu Á sang châu Âu, giá khí đốt cũng vì thế mà giảm đi.

Theo các thương nhân am hiểu tình hình liên quan, Tổng công ty Dầu khí ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) gần đây đã tổ chức đấu thầu, bán 45 tàu chở khí đốt trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến cuối tháng 10 năm nay. Lượng khí đốt bán ra trong cuộc đấu thầu này ước tính tương đương 4% lượng khí đốt nhập khẩu cả năm của Trung Quốc, có thể nói là một trong những cuộc đấu thầu khí đốt lớn nhất trong lịch sử ngành dầu khí Trung Quốc.

Trung Quốc tổ chức đấu thầu, bán 45 tàu chở khí đốt trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến cuối tháng 10 năm nay. Ảnh: 163.com

Và khi có nhiều khí đốt được cung cấp cho châu Âu, sẽ giúp giảm áp lực về tình trạng thiếu hụt năng lượng tại châu lục này một cách hiệu quả.

Bloomberg nhận định rằng, động thái này của Trung Quốc là do năm ngoái nước này không ngừng gia tăng lượng dự trữ khí đốt; nhưng vì thời tiết ấm hơn, các công ty năng lượng lớn của Trung Quốc đã có kế hoạch bán lại để thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên, vào thời điểm nhạy cảm khi quan hệ Nga và phương Tây đang căng thẳng do cuộc khủng hoảng Ukraine, động thái của Trung Quốc sẽ mang lại bất lợi lớn cho mối hợp tác năng lượng giữa Mỹ và châu Âu.

Theo Bloomberg, mặc dù EU là nhà nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất của Hoa Kỳ, nhưng nhiều thành viên EU trong đó có Đức vẫn chủ yếu tiêu thụ khí đốt của Nga.

Do đó, nếu cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu kéo dài do căng thẳng giữa Nga và châu Âu, nhiều nước EU sẽ buộc phải quay sang Mỹ mua khí đốt tự nhiên. Điều này sẽ dẫn tới việc Nga dần bị loại khỏi thị trường năng lượng châu Âu, trong khi Mỹ sẽ đạt được mục tiêu là tận dụng sự phụ thuộc của EU vào nguồn cung cấp năng lượng của Mỹ để gia tăng quyền kiểm soát.

https://soha.vn/vua-ky-hop-dong-khung-voi-nga-trung-quoc-lai-voi-ban-khi-dot-sang-eu-lieu-co-uan-khuc-20220223162042837.htm