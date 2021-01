Vua Khang Hi vi hành, bất ngờ chỉ ra thói xấu trong ăn uống của người dân rất nên "dẹp bỏ"

Theo phân tích của những chuyên gia sức khỏe đăng trên kênh Đại Y Bản Thảo đường của Trung Quốc thì bí quyết sống khỏe mạnh của vua Khang Hi thời nhà Thanh (TQ) cho đến nay vẫn là một trong những kiến thức quan trọng có thể áp dụng rộng rãi trong cộng đồng.

Có tới 349 vị hoàng đế trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc, với tuổi thọ trung bình là 41,75 tuổi, và chỉ có 12 vị hoàng đế trên 69 tuổi.

Trong khi đó, Hoàng đế Khang Hi thời nhà Thanh qua đời ở tuổi 69, được coi là khỏe mạnh.

Khi nghiên cứu về những bí quyết giúp Khang Hi sống khỏe, nhà sử học nổi tiếng Trung Quốc - ông Diêm Sùng Niên (Yan Chongnian) đã tóm tắt các quan niệm triết lý dưỡng sinh của Khang Hi về chế độ ăn uống, sinh hoạt, bắn cung, luyện tập và sức khỏe của Khang Hi trong cuốn sách "Khang Hi Đại Đế" nổi tiếng trung Quốc.

Chúng ta cùng tìm hiểu thêm phong cách sống của Khang Hi.